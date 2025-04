Lola Latorre, influencer y modelo, e hija de Yanina y Diego Latorre, se vio envuelta en un escándalo hace aproximadamente una semana, cuando le retuvieron el auto durante un control vehicular en el barrio porteño de Palermo. El motivo fue que dio positivo en un test de alcoholemia, lo que obligó a los agentes de tránsito a retirarle el vehículo en el acto.

Lola Latorre marca tendencia con sus looks en las redes sociales.

En diálogo con Ciudad, Lola rompió el silencio tras el episodio que protagonizó y explicó cómo vivió el momento en que le retuvieron el auto por dar positivo en el test de alcoholemia. La joven influencer aseguró que se trató de un hecho aislado, que no representa su comportamiento habitual y que no hubo ningún tipo de escándalo durante el procedimiento.

le sacaron el auto a la hija de Yanina Latorre

Lola Latorre habló sobre su detención en un control de alcoholemia

Lola Latorre se refirió con sinceridad al momento en que fue detenida en un control de alcoholemia y sorprendió con su madurez para asumir la situación. “Hice lo que cualquiera en mi caso hubiera hecho, tampoco es ningún mérito”, comenzó diciendo, dejando en claro que no buscaba victimizarse ni justificar su accionar.

Luego, agregó: “Soy grande, tengo 24 años, por más de que parezca más chiquita tal vez, me tomé una copa, fuimos a comer y después salimos un rato. Me volví más temprano porque al día siguiente iba a buscar a mi novio a Ezeiza”, explicó. Con estas palabras, la modelo dio cuenta de que no fue una noche de excesos y que su intención era cumplir con sus responsabilidades, aunque terminó enfrentando una consecuencia inesperada.

La influencer reconoció que el resultado positivo del test de alcoholemia la tomó completamente por sorpresa. Según ella misma relató, no esperaba que una copa fuera suficiente para dar positivo, pero aceptó el resultado sin objeciones. De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales al diario La Nación, Lola colaboró en todo momento con el procedimiento y mantuvo una actitud respetuosa con los agentes. Luego de que le retuvieran el vehículo, decidió continuar su noche de manera responsable: pidió un auto a través de una aplicación de transporte y se retiró del lugar sin generar mayores inconvenientes.

More Rial apuntó contra Yanina Latorre porque la policía le sacó el auto a Lola

“Jamás pensé que me iba a dar positivo un test de alcoholemia porque no soy una persona que suele tomar mucho, no me gusta mucho el alcohol, creo que tomo más forzada por la situación de salir”, aclaró la hija de los mediáticos.

Sobre su estado, indicó: “No estaba borracha y jamás me imaginé, sé que uno borracho no se debe subir al auto, eso puede causar muchas cosas que no están buenas. Yo soy una persona responsable, vivo lejos, ando de acá para allá todo el tiempo”.

Finalmente, luego del incómodo caso, la joven reflexionó: “No debería haberlo hecho, pero bueno, como dije recién, de los errores se aprende, así que en el momento me hice cargo, me bajé del auto, lo entregué. Y cuando lo tuve que ir a buscar, lo busqué”.