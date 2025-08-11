La insólita reacción de Homero Pettinato al descubrir que le robaron: “Amigo, aprendé...”

Homero Pettinato es un humorista y streamer e hijo del conductor Roberto Pettinato. Hace unas semanas que el famoso tiene una fuerte exposición en redes sociales tras su separación de Sofía Gonet, quien le tira indirectas a su ex. Ahora reveló el hecho de inseguridad que vivió, pero su insólita reacción se volvió viral.

Homero Pettinato al aire de Olga. (Captura)

Hace unos días, su ex expuso a Homero y contó lo peor de su relación: "Yo hice mi catarsis como hago siempre que me separo. La realidad es que siempre hago lo mismo, era de esperarse. Cuando estoy en pareja ventilo todo. Se hubieran portado mejor, es así. Yo no dije nada que nadie no se espere de él. Yo ya lo superé, pero necesitaba hacer mi catarsis después de tantos meses de tolerancia”.

El conductor de Olga es conocido por su humor y sus comentarios picantes, es por eso que decidió exponer en redes sociales el hecho de inseguridad que vivió, pero tomó con sarcasmo los productos que le sustrajeron los ladrones.

Homero Petinatto

Así reaccionó Homero Pettinato al robo en su auto

Por medio de un video en su cuenta de TikTok, Homero mostró cómo le dejaron el auto los ladrones y qué se llevaron. “Gente, me rompieron la ventana para robarme”, comentó en la grabación el famoso mientras filmaba la ventanilla de su auto que estaba estacionado en la calle.

“Me sacaron una estufa bajo consumo que había acá. No se llevaron la campera que es espectacular, pero miren esto”, contó con humor Homero, y advirtió sobre lo que se venía.

“Acá tenés dos lentes de 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2, el Blue de Chanel”, expresó sorprendido el famoso ante la actitud de los ladrones que no se llevaron los objetos de valor que tenían en el auto y solo robaron la estufa bajo consumo que estaba a la vista en el asiento trasero.

A pesar de estar sorprendido, Homero mostró su alivio por no perder todo lo que tenía en su auto y que era de gran valor económico. “Amigo, aprendé a robar, me pone mal”, comentó al terminar el video.

“Solo tenía frío”, “Fue humilde y era su primera vez por eso, jaja”, “La indignación, jaja. Homer, debe de haber aparecido alguien y no tuvieron tiempo claramente”, “Quizás necesitaba solo la estufa. ¿Pará que robar más? ”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.