Las fotos subidas de tono de Sofi Gonet con un hombre misterioso y la picante reacción de Homero Pettinato

Sofía Gonet la rompe en redes y no es casualidad. Con su estilo tan propio y esa mezcla justa de humor, frescura y reflexiones del día a día, se ganó un lugar entre las creadoras de contenido más queridas. Comparte desde momentos random hasta cosas que nos pasan a todos, y así fue armando una comunidad que no se pierde ni una de sus ocurrencias.

Sofi Gonet posó en microbikini desde Brasil

Tras su escandalosa separación, Sofi sorprendió a sus seguidores con un carrusel de fotos subidas de tono junto a un nuevo acompañante que conoció durante sus vacaciones en Brasil. En las imágenes, se la ve disfrutando de la playa con un hombre misterioso en una actitud muy sensual, dejando en claro que el duelo quedó atrás.

Sofi Gonet posó en microbikini desde Brasil

La publicación no tardó en viralizarse y desató una ola de comentarios. Sin embargo, la escena más comentada fue una en la que Sofi está arriba de su nuevo interés, en microbikini, frente al mar. Pero lo que terminó de encender el fuego fue la inesperada reacción de su ex, Homero Pettinato, quien comentó el posteo con dos emojis de aplausos.

Sofi Gonet posó en microbikini desde Brasil

Sofia Gonet y Homero Pettinato se tiraron con munición gruesa en las redes

Recientemente, Sofía Gonet sorprendió en TikTok con un video donde, sin nombrarlo, relató situaciones conflictivas vividas con una expareja que todos asociaron con Homero Pettinato. La influencer habló de desorden, abandono emocional y problemas económicos durante la convivencia, cerrando su relato con una frase contundente: “Y aun así me quedé”.

La respuesta de Pettinato no se hizo esperar. Desde sus historias de Instagram, eligió el camino de la ironía y se burló abiertamente de las acusaciones, imitando algunas de las situaciones que Gonet había narrado. La escena rápidamente se volvió viral y dividió opiniones en redes.

Gonet y Pettinato, acusaciones cruzadas en las redes.

Tras casi seis meses de relación, ambos habían confirmado su ruptura hace un tiempo, pero el cruce público dejó en evidencia que aún quedan cuentas pendientes.