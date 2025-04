Sofi Gonet reveló cuál es la relación que tiene con su cuerpo: “50 operaciones”

La influencer de moda Sofía Gonet se caracteriza por no tener pelos en la lengua: dice lo que piensa y no repara en el impacto que sus dichos puedan tener. Así fue que sin tabúes habló sobre su cuerpo y los mandatos de belleza que abundan en la sociedad.

La “Reini” estuvo de visita en Futurock, donde habló con Julia Mengolini. “Yo te digo: ‘me llevo súper conmigo, me amo’, pero veo mi cuerpo y me hice 50 operaciones, me pinché la cara 80 veces. Subo una foto y me edito”, reflexionó sobre como le afectan en realidad los mandatos de belleza.

“¿Qué relación tengo con mi cuerpo? Nada. Hoy en día creo que también es imposible amigarse con una misma. Hay tanto estereotipo, tanta cosa que bueno, hasta que nos cansemos...”, señaló.

En ese aspecto decidió correrse del rol “empoderado” y aseguró: “Yo no voy a ser la primera que se salga de esto. Veinte inyecciones se ácido hialurónico me di en la boca. Claramente no voy a ser yo. Chicas, que alguien venga a librarnos, por favor”.

Tras su análisis, aseguró que hay temas de los que no puede hablar, porque sería un acto hipócrita. “Yo no puedo hablar, es la hipocresía total, chicos, pues yo no, no les puedo. ¿Hablando de eso, yo entendés?”.

Mengolini le puso como ejemplo comparativo la contradicción de gozar de los lujos, pero a la vez tener cierta sensibilidad o conciencia social. “Eso es lo que me pasa. No sé, no sé qué hacer. Ustedes, díganme. ¿Qué hago?”, pidió la “Reini”.