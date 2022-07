A cuatro años del asesinato de Cristian Maximiliano Díaz en el barrio porteño de Villa Lugano en manos del Pity Álvarez, habló Jacqueline Guzzardi, la hija del hombre fallecido. El tribuna dispuso que el debate oral por la causa comenzará el 22 de febrero de 2023 y está previsto que termine el 13 de marzo.

Ya con fecha establecida para el inicio de una nueva instancia juidicial, la joven de 19 años se manifestó más tranquila respecto a lo sucedido. “Solo quiero que el juicio pase rápido y que mi papá pueda descansar en paz”, fue su especial pedido en comunicación con Telam.

Cuando murió su papá tenía 16 años. Foto: Telam

Y agregó: “La gente me escribe diciéndome que me apoyan y que la va a pagar por lo que hizo. Recibir ese cariño es algo lindo”. Además recordó cómo fue la última vez que estuvo con su padre. Fue el mismo día del asesinato, unas horas antes.

“Me había traído unas cosas. Lo saludé como un día más sin pensar que iba a ser el último. Le di un beso y me dijo ‘cuidate má y portate bien, no hagas lío’”, contó emotiva.

Aseguró que el asesinato de su padre la afectó psicológicamente. Foto: Telam

Tiempo atrás, en una primera entrevista con la agencia, la hija de Díaz había revelado que no podía escuchar ni una sola canción del Pity por cuanto le afectaba. “No puedo escucharlo desde que mató a mi papá. No puedo escuchar ni siquiera su nombre ni una canción de él porque me mareo y me empiezo a sentir mal. Me da pánico de solo verlo”, reconoció a principios de año.

Pity Álvarez obtuvo el arresto domiciliario

Pity Álvarez llegará a la instancia del juicio oral cumpliendo arresto domiciliario que será supervisado a través de una tobillera electrónica. Sin embargo continuará con su tratamiento psicológico en un hospital de día, como recomendaron los médico peritos que lo examinaron.

Mientras que a la madre del músico se le entregará un botón antipánico. “El estado de salud del imputado ha presentado notorias mejorías luego de su internación”, fue la resolución de los profesionales médicos quienes recomendaro “la realización de un tratamiento ambulatorio bajo la modalidad de Hospital de día”.