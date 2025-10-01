La emotiva reacción de Catherine Fulop al enterarse del embarazo de su hija Oriana Sabatini: “La abuela más feliz”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala viven el mejor momento de sus vidas desde que se casaron en 2024. La pareja anunció de una forma particular que esperan su primer bebé y causaron emoción en todos sus seguidores que no tardaron en reaccionar. Catherine Fulop, la mamá de la famosa, mostró su reacción ante la feliz noticia.

El futbolista y la artista compartieron un video donde muestran varios momentos de su rutina y entre esos cuando se van a hacerse la ecografía del bebé. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en la publicación que hicieron en conjunto.

En el video, Oriana muestra su incipiente pancita de embarazada, y otra donde está recostada en una camilla esperando para la ecografía. Además, la pareja mostró la foto de la primera ecografía en blanco y negro.

Casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: los novios junto a Ova Sabatini y Catherine Fulop

“¡Vamos a ser papás!”, expresaron los futuros padres con alegría. Por su parte, Catherine Fulop expresó en redes sociales su felicidad por la llegada de su primer nieto a la familia.

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de Oriana Sabatini de Paulo Dybala

“Hoy nuestras vidas, como dijo mi amor Ova: sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante“, expresó la actriz en la publicación junto a un carrusel de imágenes.

La actriz y el productor van a ser abuelos por primera vez y no pudieron ocultar su emoción.

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de Oriana Sabatini de Paulo Dybala

“¡Dios los bendiga, hijos! Gracias, gracias, gracias. Soy la abuela más feliz del mundo”, agregó visiblemente emocionada Catherine Fulop.

Luego en la misma publicación, la actriz le habló a su marido y escribió: “¡Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos!”.

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de Oriana Sabatini de Paulo Dybala

De igual manera, la actriz compartió en sus historias la publicación de su hija y Paulo. “Gracias a la vida que no ha dado tanto. Te amo, Ova”.

Por otro lado, Ova Sabatini expresó con alegría en la publicación de los futuros padres: “Gracias, chicos, por tanta felicidad. Los amo”.