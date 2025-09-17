VIDEO | El terrible accidente que sufrió Catherine Fulop durante el show de Erreway en el Movistar Arena

Durante las últimas horas, la banda Erreway sostuvo otro icónico encuentro con sus seguidores en el Movistar Arena y, entre tanto, Catherine Fulop sorprendió con una inesperada, pero muy especial y, sobre todo, llamativa aparición.

De acuerdo con lo que se pudo apreciar de la escena en cuestión, Catherine Fulop debía interpretar en el show a Sonia Rey (la madre de Maritza) y, es por ello que, cuando se sumó al escenario, dijo: “¿Dónde estás hijita?”.

Catherine Fulop con el atuendo que usó para el show de Erreway.

Mientras simulaba la búsqueda correspondiente y el público estallaba de la emoción, Catherine Fulop perdió el equilibrio y se cayó del escenario. Tal como se aprecia en el video, el accidente parece haber sido terrible, puesto que la modelo se golpeó por completo al caerse de la tarima.

Sin embargo, Catherine Fulop se puso rápidamente de pie y continuó con la actuación mientras aseguraba que todo estaba bien: “Por suerte estoy viva”, decía.

Qué dijo Catherine Fulop después del repentino accidente que sufrió

Terminado el show, Catherine Fulop grabó un video que, posteriormente, compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Mediante la ya referida grabación, la también presentadora de televisión expresó: “Mi gente bella, les juro que estoy bien. No me pasó nada. Estoy entera, no pasó nada, ya está”.

Asimismo, el estilista de Catherine Fulop, quien también destacó en el video, remarcó que los accesorios del cabello de la modelo no se movieron con la caída: “Ni la cortina se movió”.

Segundos más tarde y, entre risas, Catherine Fulop bromeó: “Alivianada, hice un papelón”. No obstante, la venezolana reconoció que su accidente causó gran preocupación: “Encima, los preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”.

Por último, pero no menos importante, la modelo contó que, al caer, se sostuvo de una pantalla que había cerca y, aunque esta no pudo impedir su llegada al piso correspondiente, cayó amortiguada: “Quiero seguir viendo, sigan viralizando la caída”.