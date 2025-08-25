A los 60 y a puro escote, Catherine Fulop modeló el look total black más sexy

Catherine Fulop es sin dudas una de las personalidades más queridas del espectáculo. Con millones de seguidores en redes sociales, la actriz y modelo venezolana brilla por su estilo, carisma y una autenticidad que logra conectar de manera genuina con su público. Siempre activa y cercana, mantiene un vínculo constante con sus fans, quienes la llenan de elogios y muestras de cariño en cada publicación.
En esta oportunidad, la modelo decidió compartir con sus fans de las redes algunas fotos de su último look, que usó para asistir a un desfile de una reconocida marca de ropa. En las imágenes se la puede ver con un look total black, con un top escotado y un pantalón wide leg a tono.
A los 60, la venezolana brilló radiante en la pasarela con su look, que no pasó desapercibido en las redes sociales y en pocas horas acumuló miles de likes y cientos de comentarios.
Catherine Fulop, una fanática de la vida fitness
Desde su llegada a la Argentina hace décadas, Catherine Fulop es mucho más que una actriz de renombre. Su compromiso con la salud y el bienestar físico la convirtieron en un ejemplo a seguir.
En una reciente reflexión, mientras tomaba mate y jugaba con su perro, habló de cómo adaptó su entrenamiento a lo largo del tiempo: “Antes creía que correr era lo que más me iba a hacer quemar grasa, pero solo estaba exigiéndole a mis articulaciones”, confesó.
Ahora, Fulop prioriza el entrenamiento de fuerza como clave para mantenerse en forma: “Hoy por hoy lo que te va a mantener el cuerpo es construir músculo, trabajar la fuerza”. Además, animó a sus seguidores a repensar sus métodos de ejercicio, recordándoles la importancia de cuidar el cuerpo en cada etapa de la vida.