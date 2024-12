La dura confesión de Sol Pérez: por qué tuvo una fuerte discusión con su marido antes de quedar embarazada

Sol Pérez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. En lo profesional, brilla en el panel de Gran Hermano y Cortá por Lozano, mientras que en el plano personal, está esperando su primer hijo con Guido Mazzoni.

Sol Pérez y su marido.

“Hay momentos en los que siento que todo pasa muy rápido y eso me genera angustia. Por ahora, la fecha de parto es el 12 de abril, aunque podría adelantarse o retrasarse un poco”, contó la modelo, en diálogo con La Nación.

El duro episodio que tuvo Sol Pérez con su marido

Respecto a sus ganas de quedar embarazada, la abogada admitió: “Yo todos los meses iba a comprar los test por las dudas, la esperanza no se me iba”.

Con relación a la compra de los elementos para comprobar el embarazo, dejó en claro que una vez lo involucró a su marido: “Una vez lo hago bajar a Guido, le digo ‘Guido, bajá porque estoy segura que estoy’”. Luego de ir hacia la farmacia, Guido le explicó el incómodo momento que vivió: “Sol, todo el mundo me miraba, era obvio. Ya mañana sale que estás embarazada”.

Ahí fue cuando la exparticipante de Combate confesó que tuvo un fuerte enfrentamiento con su marido: “El hombre no entiende la carga que yo le estaba poniendo, porque en realidad, era un problema mío”.

“Mirá Gui, dejá de reírte” le dijo Sol, pero él le respondió: “Bueno, pero no te podés hacer todos los meses si no pasó nada este mes, casi ni nos vimos”.

La modelo narró una de sus peores experiencias amorosas.

Muy triste por intentar quedar embarazada y no poder, le dijo: “Mirá Gui, para mí es re importante y cada vez que me da negativo se me cae el mundo. Entro en una situación espantosa y mi cabeza empieza a trabajar, como a echarse culpas”.

Pero, tras todos los intentos, Sol Pérez por fin logró concebir al niño, por lo que sus padres se emocionaron por completo al recibir la cálida noticia. “¡Ay no lo puedo creer!” le expresó su madre, debido a que va a ser abuela.

La influencer y panelista mostró su pancita.

Sobre el sexo del bebé, la abogada aclaró cómo se enteró: “Nos enteramos en la semana 16 más o menos. Esperamos un poquito más para contarlo, pero Guido quería saberlo, me tenía harta. Yo estaba segura de que era un varón. Cuando fuimos a hacernos la ecografía de la semana 16, nos mostró todo”.

Con relación al tamaño del pequeño, reveló que pesa 636 gramos. “Es una cosa enorme. Tengo momentos que siento que se me está pasando muy rápido y eso me angustia. Por ahora la fecha es 12 de abril, puede atrasarse o adelantarse un poco”.