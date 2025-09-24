La desopilante confesión de Fede Bal sobre su gusto por las mujeres que dejó a todos en shock: “Me gustan las...”.

Carmen Barbieri revivió la contundente confesión que le hizo su hijo Federico Bal tras engañar a Sofía Aldrey. La anécdota salió a la luz este lunes, cuando la capocómica participó del streaming de Martín Cirio y habló sin tapujos de su vida familiar.

Federico Bal le fue infiel a su novia y ella lo descubrió de manera insólita.

La capocómica relató cómo fue la charla íntima que mantuvo con su hijo en medio de la crisis con Sofía.

Así fue cómo Fede Bal le confesó a su madre que le fue infiel a Sofía Aldrey

“Cuando vino y me contó que no estaba bien con Sofía, le dije ‘Ay, pero es la madre de tus hijos’. Y él me dijo ‘sí, es la mujer de mi vida, es la madre de mis hijos, pero no es la mujer que yo elijo para estar. A ver, necesito una mujer que me movilice’”, recordó Carmen.

Carmen Barbieri profundizó en cómo fue aquella conversación en la que intentó aconsejar a su hijo. Acto seguido, recordó que le planteó que no podía dejar a Sofía después de todo lo que habían compartido: “Ella estuvo con vos a tu lado, te cuidó, te bañó, te atendió, ella todo”, le advirtió.

Sin embargo, Federico eligió ser brutalmente honesto. “Me agarró contra la pared y me dijo ‘Me gustan todas. Las gordas, las enanas, las flacas, las viejas, las jóvenes. No menores. Pero me gustan todas’”, reveló la conductora.

Finalmente, contó que tras semejante declaración él mismo se cuestionó: “¿Se merece Sofía que yo la cague así?”. Frente a esa pregunta, Carmen no dudó en responder: “No, hijo. No, claro que no. Lo mejor que podés hacer es separarte”.

Fede Bal y Sofia Aldrey

Vale recordar que en 2021 el actor puso fin a su relación de tres años con Aldrey, luego de que ella descubriera sus infidelidades a través de un lavarropas inteligente.

Fede Bal reveló si volvió a hacer infiel tras el episodio con el lavarropas

En las redes de Resumido, el medio periodístico de LUZU TV, le preguntaron al actor sobre su vida amorosa: “¿Volviste a ser infiel post lavarropas gate?”. Ante la consulta, Fede Bal dio una respuesta picante y directa, aunque en otros temas se mostró más reservado.

Al ser interrogado, el actor confesó: “Después del lavarropas no volví a lavar ropa que eso es importante, pero sí, volví a ser infiel”. Luego agregó: “Pero estoy trabajándolo, por eso no estoy de novio con nadie”.

Tras revelar que había engañado a otras parejas y que actualmente se encuentra soltero, el hijo de Carmen Barbieri se refirió a su vínculo con la actual panelista de OLGA, Evelyn Botto, quien comparte el programa con Paula Chávez, Ignacio Elizalde, Mortedor y Luli González: “Me pasan cosas muy lindas y me parece que esa respuesta me la quedo para la intimidad”.

En definitiva, Fede Bal no esquivó las preguntas sobre su vida amorosa y volvió a generar polémica con sus confesiones. Entre la sinceridad sobre sus infidelidades pasadas y su actual soltería, el actor mantiene a sus seguidores expectantes, dejando entrever que ciertos aspectos de su vida íntima, como su vínculo con Evelyn Botto, prefiere reservarlos para él mismo.