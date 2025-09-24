Carmen Barbieri reveló qué íntimo recuerdo de Ayelén Paleo encontró tras la muerte de Santiago Bal y dejó a todos en shock.

Carmen Barbieri se sumó al streaming de Martín Cirio y se mostró totalmente abierta al diálogo, abordando distintos aspectos de su vida, incluyendo su intimidad con Santiago Bal, con quien tuvo a su hijo Federico. La vedette reconoció que siempre fue una mujer muy fogosa y relató cómo fue su primera experiencia sexual con el artista, a quien confesó que debió “apurar” para consumarla.

Rememorando aquel histórico 24 de enero de 1986, la ex vedette relató: “Cuando era pendeja me gustaba la previa. Era muy previero él, demasiado. Muy larga, se estaba haciendo la hora y le dije que me estaba por tomar un avión en un rato. Le dije que si no íbamos a cog... me iba ya. Se puso nervioso, pero fue al baño, se puso la bata y cuando salió lo hicimos”.

Santiago Bal y Carmen Barbieri (Clarín)

Además, Carmen aclaró que Santiago no necesitó ningún tipo de medicación para mantener relaciones sexuales, ya que contaba con 50 años en ese momento. La vedette no dudó en dejar la vergüenza de lado y explicó que no pudieron practicar sexo anal debido a los problemas de salud que enfrentó su entonces esposo, quien fue operado por cáncer en 18 oportunidades.

“Recuperó un 80%, que es mucho (de la erección). La previa era linda con él. Después de haber tenido tantos problemas tocaron muchos filamentos y estuvo mucho tiempo sin tener una erección”, concluyó Barbieri, dejando atónitos a los presentes.

El inesperado retrato de Ayelén Paleo que escondía Santiago Bal en su casa

En 2021, durante su visita a Intrusos (América), Carmen Barbieri repasó los escándalos que marcaron su vida y, entre ellos, surgió el duro momento que vivió al descubrir que su entonces esposo, Santiago Bal, había tenido un affaire con Ayelén Paleo en el verano de 2011. Sin mencionar directamente a la tercera en discordia, la capocómica aclaró que hoy se toma aquel drama con humor y reveló que su ex había dejado un recuerdo íntimo de su amante en un lugar muy particular de su casa.

El hallazgo se produjo después del fallecimiento de Santiago Bal, el 9 de diciembre de 2019, cuando Barbieri comenzó a entregar las pertenencias del actor a su hijo. “Le digo que se tiene que llevar las cosas. Cuando él murió hacía más de 8 años que estábamos separados. Que haya muerto en mis brazos y yo lo haya cuidado porque lo quería y era el padre de mi hijo, ya es otra cosa”, explicó para contextualizar.

Ayelén Paleo y Santiago Bal.

Tras esa introducción, la actriz contó un episodio desopilante mientras ordenaba los objetos. “Sacamos un cuadro del que se abrió el vidrio y voló una foto. Cuando cae al piso, veo quien estaba (en la imagen): ‘la chica’, desnuda. No voy a nombrarla”, indicó. Luego, entre risas, añadió: “Che... qué cuerpo que tiene esa chica. Hizo bien en cambiarme. Mirá si no va a cambiar eso por esto”.