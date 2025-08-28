Cómo fue el romance de Ayelén Paleo con Santiago Bal y por qué quedó vinculada a la trata de personas

Tras mantenerse alejada de la pantalla chica por varios años, el nombre de Ayelén Paleo se posicionó nuevamente en los titulares que destacan dentro del mundo del entretenimiento argentino. Más exactamente, la exbailarina quedó nuevamente en el punto de la mira debido a que la Justicia encarceló a su madre, Elizabeth Rodrigo, quien está siendo acusada de integrar una red de trata de personas y, además, ejercer la explotación sexual de las mismas.

Aunque la nueva generación quizás no conozca del todo bien el oscuro pasado de Ayelén Paleo, hay quienes, sin duda alguna, no dejaron pasar lo sucedido con su madre para sacar nuevamente a relucir el nombre de Santiago Bal. De acuerdo con los archivos pertinentes, la exbailarina debutó en el teatro de revistas durante el 2000.

Ayelén Paleo y su madre, Elizabeth Rodrigo.

Posteriormente, en el 2011, cuando apenas tenía 19 años, Ayelén Paleo formó parte del elenco de la obra “Bravísima” que se llevó a cabo en Mar de Plata y estaba dirigida por Santiago Bal, quien en ese momento se encontraba casado con la actriz Carmen Barbieri.

Tiempo más tarde, después de haber ganado mucha más fama con su participación en el “Bailando por un sueño”, Ayelén Paleo fue vinculada en el plano romántico con Santiago Bal y, como es de suponer, aquel suceso generó todo tipo de situaciones incómodas para todas las partes involucradas, incluida Carmen Barbieri.

Debido al escándalo en cuestión, Carmen Barbieri y Santiago Bal se divorciaron tras 26 años de matrimonio y Ayelén Paleo fue señalada como la tercera en discordia. Para aquel entonces, quien en vida fue director de teatro argentino, tenía 75 años, mientras que la exbailarin contaba con 20 años.

Ayelén Paleo junto a Santiago Bal.

Con el pasar de las semanas, Santiago Bal le reconoció a Carmen Barbieri el vínculo con Ayelén Poleo y, el hijo de ambos, Fede Bal, también admitió públicamente el error que su padre cometió.

Sin embargo, Ayelén Paleo nunca reconoció el romance con Santiago Bal y, en su momento, declaró ante la prensa lo siguiente: “Yo no me acosté con él, no fui amante ni novia; para mí eso implica compartir algo sexual, y yo no lo hice”.

Aunque, Ayelén Paleo sí admitió haber aceptado los detalles que Santiago Bal tenía para con ella: “Sí, lo usé a Santiago y pido disculpas… Si hubiera sabido que esto generaba tanto revuelo, no hacía nada. No soy mala mina", declaró.

Tras ese gran escándalo en la farándula argentina, Santiago Bal falleció (años más tarde) y Ayelén Paleo desapareció de los medios y se dedicó a sobrellevar una vida bajo perfil (dentro de lo que cabe).

Santiago Bal y Carmen Barbieri (Clarín)

Qué hizo Ayelén Paleo tras el escándalo con Santiago Bal

En principio, Ayelén Paleo se dedicó a vender rutinas de entrenamiento físico, luego se centró en el rubro inmobiliario y ahora ejerce como CEO en una empresa dedicada al segmento premium de dicho sector. Por su parte, tanto Carmen Barbieri como su hijo, Fede Bal, sí continuaron sus caminos actorales con varios proyectos televisivos que impactaron significativamente en la pantalla chica.

Hoy, Ayelén Paleo volvió a ser noticia por la detención judicial de su madre y hay quienes especulan que ella podría estar involucrada en las acusaciones que se le hacen a su progenitora, pero lo cierto es que todavía no hay pruebas que lo respalden.

Mientras la verdad se esclarece, Carmen Barbieri apuntó contra Ayelén Paleo durante una nota que le hicieron en “SQP”. Puntualmente dijo: “Yo la veo a la mamá de esta señorita con esposas, con la policía y todo, y digo: ‘Está sufriendo mucho Paleo’. Yo también sufrí por mi mamá cuando ella amenazaba a mi mamá por teléfono y el hermano también. Ella ahora debe estar sufriendo como sufría yo”. Por último, pero no menos redundante, la mamá de Fede Bal sumó: “Quería ser famosa y ahora es famosa por otras cosas”.