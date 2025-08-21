El rotundo cambio de vida de Ayelén Paleo a sus 34 años: por qué se alejó de la televisión y se convirtió en empresaria

Ayelén Paleo, recordada por su paso en la farándula de los años 2000, llamó la atención al mostrar el drástico giro que le dio a su vida lejos del espectáculo. La exvedette, que supo ser noticia por sus actuaciones en el teatro de revistas y su participación en Bailando por un sueño, hoy se reinventa en el rubro inmobiliario con un perfil totalmente distinto.

A los carterazos: Carmen Barbieri y Ayelén Paleo se agarraron mal

Su paso por los medios estuvo marcado por conflictos mediáticos y fuertes cruces en la televisión. Uno de los episodios más recordados fue cuando quedó en el centro de la polémica al ser señalada como “la tercera en discordia” en la relación entre Carmen Barbieri y Santiago Bal.

La llamativa transformación física de Ayelén Paleo

Hace tres años, Ayelén Paleo decidió darle un giro a su imagen pública. Comenzó a dedicar tiempo al entrenamiento físico y a desarrollar un nuevo proyecto laboral junto a su hermano. Este cambio también se reflejó en su estilo personal, muy distinto al que mostraba en la televisión.

El mayor cambio ocurrió en lo profesional, cuando fundó una inmobiliaria de lujo en Puerto Madero, un barrio de Buenos Aires conocido por sus propiedades premium.

A sus 34 años, Paleo explicó su decisión de alejarse de los medios: “No extraño la televisión porque hoy, con 34 años y muchísima humildad, logré revertir una situación donde parecía que todo el país estaba en mi contra. Ahora la gente me quiere mucho y siento que me lo gané”, contó en una entrevista reciente.

Como empresaria, se distingue por su atención al detalle y por el trato cercano con sus clientes, herramientas clave que le han permitido consolidar su reputación en el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque su nombre sigue siendo reconocido, su foco ahora está en los negocios y no planea volver a los escenarios. La exvedette dejó atrás los escándalos televisivos para construir un perfil sólido en un nuevo ámbito, acompañado de un estilo renovado.