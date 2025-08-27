La fulminante reacción de Carmen Barbieri tras la detención de la mamá de Ayelén Paleo: “Menos mal, no está vivo Santiago”

Tras la repentina detención de la madre de Ayelén Paleo, por formar (posiblemente) parte de una red de trata de mujeres, Carmen Barbieri rompió el silencio. La actriz opinó sobre los hechos transcurridos en una nota hecha para “SQP”.

Cabe aclarar que Carmen Barbieri recuerda perfectamente a la detenida, Elizabeth Rodrigo, por el oscuro pasado que la ata Paleo. De acuerdo con los archivos pertinentes, Aylén fue la tercera en discordia entre Santiago Bal y la mamá de Fede Bal.

Incluso, en su momento se informó que Ayelén Paleo fue quien, principalmente, provocó el divorcio entre Carmen Barbieri y Santiago Bal. No obstante, la presentadora de televisión tuvo que enfrentarse a la opinión pública debido a dicha situación.

Como es de suponer, los años pasaron y Ayelén Paleo se alejó de los medios para dedicarse al mundo inmobiliario, mientras que Carmen Barbieri sigue firme dentro del rubro. Es por ello que el equipo de “SPQ” abordó rápidamente a la mamá de Federico, para que esta emitiera su opinión al respecto.

Detalles sobre la detención de Elizabeth Rodrigo.

La irónica reacción de Carmen Barbieri ante la detención de la mamá de Ayelén Paleo

En principio, Carmen Barbieri se refirió tanto al caso de la mamá de Ayelén Paleo, como al suyo personal. Puntualmente, la actriz dijo: “Que lo arregle la Justicia. Para mí ya hubo Justicia divina”.

Luego, Carmen Barbieri usó la ironía para recordar algunas situaciones del pasado: “Yo la veo a la mamá de esta señorita con esposas, con la policía y todo, y digo: ‘Está sufriendo mucho Paleo’. Yo también sufrí por mi mamá cuando ella amenazaba a mi mamá por teléfono y el hermano también. Ella ahora debe estar sufriendo como sufría yo”.

En ese contexto, Carmen Barbieri mencionó a su exesposo: “Menos mal, no está vivo Santiago, porque, sino que se volvería a morir por el disgusto que le daría esta chica”. Aunado a ello, la presentadora recordó que todo lo vivido con Ayelén transcurrió cuando ella tenía 56 años aproximadamente y, en la actualidad, cuenta con 70.

Segundos más tarde, en la misma nota con “SQP”, Carmen Barbieri volvió a jugar con la ironía y dijo: “Quería ser famosa y ahora es famosa por otras cosas”. Por último, pero no menos redundante, le preguntaron a la actriz si se tomaría un café con Ayelén para arreglar los conflictos del pasado y ella, rápidamente, respondió: “No se puede hablar con ella, yo hablo con gente inteligente. Ahora me da lástima, mucha lástima le tengo”.