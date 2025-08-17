El desgarrador mensaje de Carmen Barbieri tras la muerte de Alberto Martín

Carmen Barbieri atraviesa uno de los momentos más tristes luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de Alberto Martín, ícono del espectáculo argentino, ocurrida este sábado. La conductora, visiblemente afectada, expresó su dolor de manera pública e íntima a la vez.

Desde Corrientes, donde se encuentra realizando funciones teatrales, Barbieri se vio obligada a tomar un respiro el sábado. En un mensaje sentido, escribió: “Ahora sí descansa en paz mi querido Alberto Martín. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi corazón”, dejando en claro la profundidad de la pérdida.

Alberto Martín reveló cuánto es su jubilación por mes y conmovió a Carmen Barbieri

La noticia del fallecimiento fue anunciada por Carlos Rottemberg, desde Multiteatro, confirmando la partida del actor: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín… despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional“.

Martín, cuyo nombre real era Luis Alberto Di Feo, falleció a los 81 años, tras lidiar con una grave enfermedad que lo tuvo internado en los días previos. Su trayectoria incluyó cine, teatro y televisión, y dejó marca profunda en el público.

Alberto Martín con Carmen Barbieri en Mañanísima (Captura)

La amistad entre Barbieri y Martín era pública y celebrada. En varias entrevistas y en su programa Mañanísima, el actor incluso llegó a declarar públicamente su afecto hacia Carmen, generando ternura en el medio artístico.

Para la artista y conductora, Martín representaba no solo un colega sino “un gran amigo, entrañable, con quien compartí momentos fundamentales en el teatro y la televisión”, según trascendió en sus mensajes.

Carmen Barbieri y Alberto Martín suman un nuevo capítulo a su supuesto romance

El mundo del espectáculo argentino reaccionó con conmoción y afecto. Fueron varias las figuras artísticas que destacaron la huella humana y profesional que deja Alberto Martín. Pero Carmen fue una de las primeras en manifestar su duelo públicamente.

La emotiva despedida, tanto en redes como en declaraciones, aún resuena en quienes siguieron la carrera de Martín y lo admiraban por su trayectoria y humanidad. Barbieri, en ese marco, expresó: “Tengo el corazón roto”.

El emotivo mensaje de despedida de Carmen Barbieri a Alberto Martín.

Se espera que en los próximos días se concreten detalles sobre la despedida formal a Alberto Martín. La comunidad artística, el público y sus seres queridos aguardan el momento para rendir homenaje a un intérprete histórico del espectáculo nacional.