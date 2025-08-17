De qué murió Alberto Martín

El reconocido actor Alberto Martín, de extensa y querida trayectoria en televisión, cine y teatro, falleció este sábado 16 de agosto, a los 81 años, luego de varios días internado por una grave enfermedad.

Alberto Martín, nombre artístico de Luis Alberto Di Feo, nació el 8 de mayo de 1944 en San Martín (provincia de Buenos Aires). Debutó en el cine con apenas seis años, en la película La muerte está mintiendo (1950).

A lo largo de los 60, 70 y 80 consolidó su presencia en la televisión nacional. Fue figura recurrente en ciclos emblemáticos como Su comedia favorita, Gutierritos y Los hijos de López, entre otros.

También tuvo participación destacada en el cine: actuó en títulos como Yo, el mejor y Brigada en acción, y se lució en teatro, protagonizando obras legendarias como La jaula de las locas.

En los últimos años, fue habitual verlo en el programa Mañanísima, junto a Carmen Barbieri, donde además se destacó como cocinero, sumando naturalidad y calidez a su presencia televisiva.

En 2021 fue operado de urgencia para extirpar un tumor en la base del ojo derecho, intervención que él mismo calificó con optimismo, aunque luego su estado de salud se agravó.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada públicamente por Carlos Rottemberg, titular de Multiteatro, mediante un mensaje de despedida en la red X, donde expresó su dolor y envió condolencias a la familia. “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín… despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional”, señaló el comunicado en redes que generó conmoción en el mundo del espectáculo.

Su familia confirmó que el velatorio y la despedida se realizarán este domingo 17 de agosto, aunque aún no se han brindado detalles sobre los horarios o lugar exacto.

Alberto Martín deja un legado profundo: una carrera que atravesó décadas, formatos y públicos, y que fue sostenida por un carisma inolvidable. Su partida marca el cierre de un capítulo emblemático del espectáculo argentino.