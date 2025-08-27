La Policía detuvo en las últimas horas a Elizabeth Rodrigo, madre de la vedette Ayelén Paleo, acusada de formar parte de una red de trata de personas que operaba en distintas ciudades del país bajo la fachada de ofertas laborales.

De acuerdo con la investigación, la organización captaba a mujeres con la promesa de empleo doméstico, pero luego eran obligadas a prostituirse en departamentos ubicados en La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe.

Ayelén Paleo posando junto a su mamá.

Según los investigadores, la mamá de Ayelén Paleo cumplía funciones de logística y fotógrafa, encargada de producir el material erótico para los denominados “books” que luego se publicaban en sitios de ofrecimiento sexual. Por esas producciones, las víctimas debían pagar hasta $90.000.

En total, el operativo permitió rescatar a 12 mujeres de entre 22 y 45 años, quienes quedaron bajo asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata. Las víctimas eran obligadas a rotar cada diez o quince días entre distintas ciudades y trasladadas en micros de larga distancia. Además, la organización les retenía el 90% de las ganancias.

Detuvieron a la mamá de la vedette Ayelén Paleo

Más detenciones

Junto con Rodrigo, fueron detenidas otras tres personas. La presunta líder, Noelia Elizabeth Ávalos, cayó en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un “call center”. En La Pampa, se arrestó a Carlos Molina, señalado como socio y regente de tres prostíbulos. Y en el conurbano bonaerense fue detenida Noelia Macarena Lacuadra, responsable de las publicaciones en internet.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró computadoras, celulares, cámaras, anotaciones, máquinas de contar dinero, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo.

La causa está a cargo de la UFI N°1 de La Plata, subrogada por la fiscal Cecilia Corfield, con intervención de juzgados de La Plata, Rosario, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires. Los cuatro detenidos serán trasladados a la provincia de Buenos Aires para ser indagados en los próximos días.