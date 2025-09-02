Carmen Barbieri opinó sin filtro sobre el vínculo entre Fede Bal y Evelyn Botto: “A mí ella me cae...”

Yanina Latorre contó en “SQP” que Fede Bal y Evelyn Botto habrían empezado a tener encuentros casuales. Como es de suponer, aquella revelación generó todo tipo de especulaciones y, es por ello que, Carmen Barbieri opinó al respecto.

El equipo de “LAM” abordó a Carmen Barbieri para que esta hablase sobre el nuevo romance que habría empezado a vivir su hijo. Lejos de evitar el tema sugerido, la actriz marcó postura ante la situación.

Fede Bal y Evelyn Botto.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre el vínculo entre Fede Bal y Evelyn Botto

Antes de que en “LAM” reprodujeran la nota que le hicieron a Carmen Barbieri, Yanina Latorre aclaró que entre Fede Bal y Evelyn Botto no habría nada serio, solo sería un indicio de algo que pudiese perdurar en el tiempo.

Ahora bien, con respecto a la postura de Carmen Barbieri, ella en principio dejó ver el amor que siempre por Fede Bal: “Lo amo a mi hijo, es lo más importante de mi vida”, expresó.

Después, a Carmen Barbieri le mencionaron el nombre de Evelyn y, esta, rápidamente respondió: “A mí me gusta que él sea feliz. No sé si hay una relación entre ambos, él me dice que no está de novio, pero no sé, capaz que sí y no me quiere decir”.

Además, Carmen Barbieri aclaró que, después de Sofía Aldrey, Fede Bal no ha vuelto a tener novia: “Hace mucho tiempo que está solo”. Sin embargo, si su hijo llegase a empezar una relación seria con Evelyn, la actriz comentó: “A mí me cae bárbaro ella. Es una gran artista, talentosa. Me cae genial”.

Por su parte, Carmen Barbieri destacó nuevamente que Fede Bal conoce a Evelyn hace mucho tiempo y, esa sería la razón que tiene para sostener lo siguiente: “Son amigos me parece”.

Casi al final de la nota con “LAM”, a Carmen Barbieri le mencionaron la postura no tan positiva que tuvo Sofía Aldrey cuando se enteró del nuevo vínculo entre Fede y Botto, pero ella prefirió no hablar al respecto: “En las cosas íntimas de ellos no me meto. Soy una agradecida por las cosas que ella hizo por mi hijo. Sofí lo acompañó en todo a Fede cuando se enfermó, es una gran mujer”.