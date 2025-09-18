¿Aprendió la lección? Fede Bal recordó el escándalo del lavarropas y reveló si volvió a ser infiel

Tras su participación en el canal de YouTube de La Faraona, donde Martín Cirio entrevistó a Fede Bal y él compartió varias de sus anécdotas y aventuras, el actor volvió a hablar sobre su vida amorosa. En esta ocasión, se refirió a si, después del polémico episodio conocido como el “lavarropas gate”, había sido nuevamente infiel a su ahora ex pareja, Sofía Aldrey.

El hijo de Carmen Barbieri recordó en una entrevista su polémica separación de una de sus tantas ex parejas, Sofía Aldrey. La situación que desató la ruptura tuvo su origen hace dos años, cuando la joven descubrió la infidelidad a través de un electrodoméstico inteligente. Según se supo, el artefacto contaba con una pantalla que enviaba notificaciones, entre ellas indicaciones de que debía lavar las sábanas, lo que finalmente reveló el engaño.

Fede Bal reveló si volvió a hacer infiel tras el episodio con el lavarropas

En las redes de Resumido, el medio periodístico de LUZU TV, le preguntaron al actor sobre su vida amorosa: “¿Volviste a ser infiel post lavarropas gate?”. Ante la consulta, Fede Bal dio una respuesta picante y directa, aunque en otros temas se mostró más reservado.

Al ser interrogado, el actor confesó: “Después del lavarropas no volví a lavar ropa que eso es importante, pero sí, volví a ser infiel”. Luego agregó: “Pero estoy trabajándolo, por eso no estoy de novio con nadie”.

Tras revelar que había engañado a otras parejas y que actualmente se encuentra soltero, el hijo de Carmen Barbieri se refirió a su vínculo con la actual panelista de OLGA, Evelyn Botto, quien comparte el programa con Paula Chávez, Ignacio Elizalde, Mortedor y Luli González: “Me pasan cosas muy lindas y me parece que esa respuesta me la quedo para la intimidad”.

En definitiva, Fede Bal no esquivó las preguntas sobre su vida amorosa y volvió a generar polémica con sus confesiones. Entre la sinceridad sobre sus infidelidades pasadas y su actual soltería, el actor mantiene a sus seguidores expectantes, dejando entrever que ciertos aspectos de su vida íntima, como su vínculo con Evelyn Botto, prefiere reservarlos para él mismo.