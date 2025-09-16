Fede Bal recordó cómo se enteró del romance de su papá con Ayelén Paleo y dejó a todos en shock: “Estaba cog...”

Ayelén Paleo saltó a la fama tras trascender su romance con Santiago Bal, un vínculo que se mantuvo en el ojo público en su momento y que aún genera comentarios entre quienes siguen de cerca la vida de la actriz.

Ayelén Paleo

Años después, Fede Bal se refirió al polémico romance de Ayelén con su padre durante una entrevista con Martín Cirio, revelando que la relación había generado conflictos y le costó su vínculo con Carmen Barbieri.

Así descubrió Fede Bal el affaire de su padre con Ayelén Paleo

Respecto a cómo Carmen descubrió la infidelidad, Fede contó: “Me despierto y tengo 10 llamadas perdidas de mi vieja. De golpe veo que el celular vibraba, estaba mi mamá en un estado de cólera, no le entendía nada, solo eran gritos”.

Tras este episodio, el actor describió el estado de shock de su madre: “Empezó a decir ‘lo encontré, lo encontré’, entonces yo voy para la casa, sin saber qué le pasaba. Cuando llego la veo a mi vieja en un estado terrible, algo que un hijo nunca debería ver, estaba cog... con una de 20”.

Al entrar al despacho de su padre, Fede observó en la computadora la casilla de mensajes que confirmaban la relación de Santiago Bal con Ayelén Paleo, algo que a Carmen realmente le rompió el corazón: “Mirá, le manda mails esta mina, yo sabía”. Luego, el hijo de los famosos describió los sentimientos que percibió de su padre hacia Ayelén: “Un poco pajero y muy enamorado”.

Sobre aquel triste episodio, Fede Bal confesó que la situación fue impactante y desgarradora: “En el momento fue de las escenas más tristes y locas de mi vida, mi vieja se cayó dura al piso”.

Barbieri y Bal juntos a principios de 2019. Foto: Facebook

La reacción de su madre, según relató, fue extrema debido a la sorpresa y el dolor que le provocó enterarse de la infidelidad de su padre a través de los mails. Ante la gravedad del momento, Fede no dudó en actuar: “Llamé a la ambulancia, llamé a mi viejo porque mi mamá toma 8 pastillas. La llevo a una clínica, ella estaba gritando porque se enteró por los mails”, concluyó, describiendo cómo aquel episodio se convirtió en uno de los momentos más traumáticos y memorables de su vida familiar.