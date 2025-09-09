Fede Bal mostró cómo se realizó una colonoscopía y habló de su lucha contra el cáncer: “Lo único que importa...”

Fede Bal volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un momento muy personal: su habitual colonoscopía anual.

El actor decidió mostrarse antes de someterse al estudio médico con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la prevención del cáncer de colon, una enfermedad que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Recordemos que en 2020, en plena pandemia de Covid-19, Bal recibió el diagnóstico de esta enfermedad.

Fede Bal desde la clínica. (Instagram)

Meses después, en julio, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal anunció con alegría que había logrado vencer al cáncer tras someterse a un riguroso tratamiento de quimioterapia. Desde ese momento, los controles médicos se convirtieron en un hábito indispensable para su salud, recordando a sus seguidores la importancia de la prevención y los chequeos periódicos.

Fede Bal mostró cómo se hace una colonoscopía

“Un estudio médico, en este caso una videocolonoscopía, se puede vivir de otra manera… Desactivemos el miedo a la anestesia, al estrés de la preparación, a la ansiedad por todo el proceso. Lo único que importa es saber cómo estamos. Cómo está nuestra salud", explicó mediante un video de Instagram.

“Este video que les comparto muestra lo que pasó antes de mi videocolonoscopía anual, entrando en los hermosos efectos de la anestesia que, como experiencia en sí, es una suerte de trip surrealista. Para este estudio necesario y valioso, me pongo en las manos del gran @drluiscaro y su centro @fundacion.gedyt @gedyt_sa, un equipo maravilloso que te acompaña en todo el proceso”, agregó el hijo de Carmen Barbieri.

Además, concientizó a sus seguidores, invitándolos a que realicen sus chequeos médicos: “Recordá que un estudio a tiempo te salva la vida. Y este estudio es la única forma de saber cómo estamos por dentro. El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte a nivel global. Si tenés un familiar que tuvo cáncer de colon, o si ya tenés más de 40 años, es recomendable hacerse este estudio periódicamente”.

Y concluyó: “Hoy estoy sano, pero es importante entender que siempre voy a ser un paciente. Y como tal, enfocado en repetir estos estudios de forma anual. El chiste del video era no terminar de contar alguna falsa primicia. Lo que no entiendo es cómo entró, en mi relato lisérgico, el equipo de @estoeseo. ¡Será que los tengo muy metidos en mi corazón!”.