El oscuro motivo por el que Fede Bal se enamoró de Evelyn Botto que dejó a todos en shock: “Ella siempre...”

Fede Bal es uno de los famosos argentinos que siempre es noticia por su presente sentimental. El actor tiene un polémico historial con famosos que no terminaron de la mejor manera o se lo acusa de infidelidad. Se filtró que el famoso tiene un romance con Evelyn Botto.

Según contó Yanina Latorre en Sálvese quien Pueda: “Sabes con quien está g... Fede con Evelyn Botto. Parece que hace un tiempo habían gar..., dejaron de gar... y ahora volvieron a gar...” sobre la salida que tuvieron los famosos en donde se los vio juntos y comenzaron los rumores.

Tras la noticia, Evelyn habló del tema en Olga con ironía: "Conseguí dos buenas ubicaciones y le dije para ir a Fede porque él tampoco había ido. Charlamos porque lo conozco hace un montón de tiempo”.

“Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, agregó la actriz y cantante.

Luego de la repercusión, en LAM hablaron con Sofía Aldrey sobre los rumores de la relación de su ex con Evelyn Botto, con quien terminó de forma polémica y en rumores de infidelidad: “Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes”.

Federico Bal y Sofía Aldrey

“De hecho, una vez él me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’ Así que esto viene de largo”, agregó picante Sofía Aldrey.

“Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”, comentó la empresaria sobre su expareja y la actriz.

Cuando el notero se refirió a ella como “Tatiana”: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”.