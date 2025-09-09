Aseguran que corre riesgo de vida la mamá de Ayelén Paleo en la cárcel y tuvo que ser trasladada

La situación de Elizabeth Rodríguez, madre de la vedette Ayelén Paleo, generó preocupación en las últimas horas luego de que fuera trasladada a otro pabellón en la cárcel donde permanece detenida desde hace casi quince días.

La noticia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre, quien aseguró que la medida respondió a cuestiones de seguridad.

Ayelen Paleo y su mamá Elizabeth Rodrigo.

“La información de último momento es que tuvieron que trasladarla de celda. Pasó algo que provocó esta decisión”, señaló.

Qué fue lo que pasó con la mamá de Ayelén Paleo

Según relató, existía temor de que sufriera un ataque contra su integridad física, aunque desde el penal no brindaron mayores precisiones. “Pregunté si quisieron atentar contra ella y no me responden. Lo que sí confirman es que tuvieron que tomar este recaudo”, agregó.

Rodríguez no solo fue cambiada de celda, sino también de pabellón. En este contexto, Etchegoyen destacó que en las próximas horas se definirá si permanece detenida o recupera la libertad, tras permanecer casi dos semanas privada de su libertad.

La incertidumbre sobre su futuro judicial y las versiones en torno a posibles amenazas dentro del penal mantienen en alerta a su familia y al entorno de Paleo.

Por qué está detenida la mamá de Ayelén Paleo

La madre de Ayelén Paleo está detenida acusada de formar parte de una red de trata de personas y de explotación sexual. Se la señala como la persona que se encargaba de la logística y la fotografía de las mujeres para luego publicarlas en sitios web de servicios sexuales. Se le atribuye la función de fotógrafa y la dueña de un sitio web donde se ofrecían mujeres.

Ayelén Paleo y su mamá. Foto: web.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una mujer que había sido contratada para trabajar como empleada doméstica, pero luego fue forzada a la prostitución. Se llevaron a cabo varios allanamientos en Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, donde se rescataron 12 víctimas y se incautaron teléfonos, notebooks y cámaras fotográficas.

Ayelén Paleo y su hermano han manifestado su apoyo a su madre. Por su parte, la madre de Ayelén ha declarado ante la fiscalía, afirmando que es solo fotógrafa profesional y que no tiene relación con las actividades de explotación sexual.