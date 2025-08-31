La China Suárez se reencontró con sus hijos y mostró cómo es la relación de Mauro Icardi con Amancio

La China Suárez es una actriz, modelo, e influencer argentina que siempre llama la atención de los medios de comunicación con sus polémicas. La famosa está en pareja con Mauro Icardi y juntos viven en Turquía con los hijos de ella.

La actriz, el futbolista y Wanda Nara son los grandes protagonistas del WandaGate que sigue sumando capítulos a la novela del momento. A pesar de las críticas constantes que recibe, la pareja siguen demostrándose su amor públicamente y cómo es su nueva vida en el país turco.

Los tres hijos de la actriz: Rufina, la nena que tuvo con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los pequeños, fruto de su relación con Benjamín Vicuña viajaron a Turquía tras pasar días en Argentina y para comenzar la nueva vida con su mamá en el país turco.

La China Suárez junto a sus 3 hijos.

Cabe recordar que la China expuso públicamente a Vicuña cuando este negó su autorización para que sus hijos se instalen en Turquía. Esto rompió el vínculo. El actor habló con LAM sobre la relación actual que tiene con la actriz: “Es lamentable lo que está pasando. Con ella, estando separados, estuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y de respeto”.

Luego, Benjamín Vicuña apuntó: “Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando al entendimiento entre adultos por el bien de los niños”.

Así fue el reencuentro de la China Suárez con sus hijos

La actriz compartió un video con el nombre de “mis cositas lindas”, desde allí se ve cuando llegan al aeropuerto, las actividades al aire y Amancio e Icardi muy cómplices juntos.

También, la actriz mostró el momento en que Icardi mete un gol en la cancha y ella no duda en festejar con sus hijos desde el palco del club.

La China Suárez dejó en claro como se llevan sus hijos con Mauro Icardi, a pesar de las críticas y comentarios negativos sobre la pareja del momento.