La China Suárez enterneció Instagram al mostrar el costado más sensible de su hijo, Amancio

La China Suárez siempre da que hablar. Debido a su alta exposición, la actriz está en boca de todos ya sea por su vida amorosa o las publicaciones que suele compartir en su cuenta de Instagram donde ya acumula 6,3 millones de seguidores y sube los momentos más memorables en familia así como los mejores looks para enfrentar su agenda laboral.

China Suárez y sus tres hijos Foto: Instagram @sangrejaponesa

En esta oportunidad, Eugenia acudió a su cuenta de TikTok donde más de 920 mil personas suelen estar atentas a cada uno de los cortos clips que publica en la red social. Allí, Suárez mostró uno de los acontecimientos más tiernos que tuvo de protagonista a su pequeño Amancio, hijo en común con el actor Benjamín Vicuña.

La China Suárez subió una foto y un video para celebrar los tres meses de su hijo más pequeño

Amancio causó sensación con su puchero y se robó el corazón de todos

De esta manera, la China Suárez publicó un video en el que se pudo apreciar al niño visiblemente angustiado mientras estaba acostado, envuelto en una manta color blanca, con tan solo un pañal alrededor de su cintura.

La actriz filmó a su pequeño haciendo puchero a la cámara y enterneció a todos sus seguidores / Foto: TikTok Foto: China Suárez

En el clip publicado en la red social también se pudo observar un chupete celeste claro sobre uno de sus brazos del niño mientras hacía puchero de manera consistente ante la cámara con la que Eugenia lo estaba filmando.

Con los ojos celestes llenos de lágrimas, Amancio miraba a su madre quien estaba decidida a dejar registro de aquél íntimo y tierno momento. “El puchero más largo de la historia es de Amancio”, escribió Eugenia, divertida, al respecto.

En cuanto a la crianza de sus hijos, la actriz explicó recientemente que no obliga a sus hijos a besar a extraños aunque les enseña las bases del respeto para tratar personas que no conocen. De hecho, Suárez publicó un posteo a través de las historias de su cuenta oficial en el que se leyó: “Tengo 5 años y mi cuerpo es mío, solo mío. No me obligues a BESAR ni ABRAZAR. Estoy aprendiendo acerca del consentimiento y la confianza y tu apoyo me ayudará a estar a salvo el resto de MI VIDA”.