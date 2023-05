Karely Ruiz apoyó a un refugio de animales y recibió críticas: “Seguiré facturando en tanga”

Karely Ruiz es una de las influencers que más trasciende en las redes sociales estos días. De hecho, la joven cuenta con más de 9 millones de seguidores quienes la llenan de elogios por su esbelta figura y también le dan ‘like’ a cada una de las publicaciones que comparte con ellos.

Sin embargo, en esta oportunidad, Karely quedó en el ojo de la tormenta tras ser criticada por los internautas a raíz de una actividad que encabezó y no cayó nada bien en internet. Ruiz apoyó a un refugio de animales y para asistir optó por lucir una colorida prenda. Una vez allí, la modelo de OnlyFans aprovechó el momento para convivir con los caninos y jugar con ellos.

La joven modelo de OnlyFans generó molestia en los internautas por el outfit que uso para visitar en refugio de animales / Foto: Instagram Foto: Karely Ruiz

Karely Ruiz quedó bajo fuego en las redes sociales tras demostrar su compromiso con los animales

Lo cierto es que la modelo se mostró consternada al ver las condiciones en las que se encontraban algunos de los animales de los refugios pero esto no detuvo las críticas que recibió por el outfit que eligió para visitar el refugio que consistió en un enterizo rayado de varios colores al cuerpo con cuello redondo.

La modelo de OnlyFans fue criticada por el look que eligió usar para asistir a un refugio de animales / Foto: Instagram Foto: Karely Ruiz

“No les creo nada, solo lo hacen para más visitas, solo quieren hacer fama, yo no me creo na’”. “Cuando ayudes no te grabes”, “La Karely Ruiz es lo que proclama ser, ella solo va a facturar eso significa que el dinero que donó al refugio le va a ayudar a ella para no pagar los impuestos correspondientes de todo el millonal de dinero que gana”, fueron algunas de las acusaciones hacia su persona en internet.

Lejos de mostrarse afectada por aquellos dichos, Karely salió a cruzar a sus haters: “No me importa que hablen mi*rda de mi, si antes me valía ahora más, ya tengo un objetivo y lo voy a cumplir y nimodooo!”.

No mucho más tarde, la influencer sumó, ácida: “Les va a tocar soportar pero de qué muchas mascotas recibirán ayuda con eso me quedo feliz byeee. A facturar en tanga por ustedes”, culminó.