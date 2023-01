Jugados y numerosos mensajes por Instagram: cómo comenzó la historia de amor de Sol Pérez y Guido Mazzoni.

Sol Pérez es una de las influencers argentinas más reconocidas con más de 6.4 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram. Allí muchos responden sus historias y comentan sus publicaciones que acumulan miles de Me Gusta. Sin embargo, la ex chica del clima decidió responder uno de los tantos mensajes de enamorado a Guido Mazzoni.

Guido es dueño de una cadena de gimnasios y mediante la red social invitaba a Pérez a ser parte. Pero su plan no estaba saliendo tal cual lo había pensado, por lo que decidió directamente enviarle mensajes para que Sol caiga rendida a sus pies y sin dudas lo logró.

Sol Perez y Guido Mazzoni ya tienen fecha para su casamiento. (Instagram).

A través de un formato de tweet que se viralizó en el que los usuarios de la red social del pajarito celeste comparten cómo comenzó su historia de amor y cómo va, Sol compartió lo suyo. En la parte de cómo comenzó, la famosa compartió una captura de pantalla de un chat de Instagram y sorprendió a todos.

Así es la historia de amor de Sol Pérez y Guido Mazzoni

“Dejo el nesquick por vos!!”, fue el primer mensaje que Guido le mandó el 11 de febrero de 2018. “Por una salida con vos me tatuó la frase ‘hoy salí con Sol y la amo’ en una nalga”, confesó sin escrúpulos Mazzoni. “Tenes los mejores dientes que vi en mi vida!! Dejaría que me muerdas con toda tu fuerza en mi brazo y le llevaría a mi dentista que haga un molde y los colgaría en el respaldo de mi cama!!”, fue uno de los mensajes que más le llamó la atención a los internautas.

El tweet de Sol Pérez. Foto: Twitter

Sin embargo, fue el primero con el que logró una respuesta por parte de Pérez, quien soltó una risa. “Una salida para enamorarnos mal!! Teneme fe Sol”, dice el último mensaje de la foto y fue enviado el 13 de febrero de 2018.

Los mensajes de Guido a Sol. Foto: Twitter

Fue la misma Sol quien contó por qué no le daba respuesta a Mazzoni. “Lo que pasa es que él nunca me invitaba a cenar, solo me decía ‘estás más buena que el sándwich que me comí en el recreo’, entonces a mí me causaba gracia y solo le respondía ja ja”, dijo en el programa de Cortá por Lozano.

Dos meses después tuvieron su primera cita, donde solo se dieron un beso y días después Sol lo invitó a comer a su casa. Guido incluso admitió que estudió mucho las cosas que le gustaban a Pérez para poder conquistarla, pero sin admitir cuál era su plan.

Sol y Guido tras la propuesta de casamiento. Foto: Twitter

Más de un año después, en la segunda mitad de 2019, la rubia finalmente presentó a su novio y al tiempo comenzaron a vivir juntos. Durante el verano europeo de 2022 la pareja viajó a Italia y España, y durante un paseo en barco Guido le propuso matrimonio a Pérez, quien se puso muy contenta y aceptó la propuesta. Ahora la pareja se prepara para dar el “Sí”.