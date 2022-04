En medio de las promociones de “Sonic 2″, Jim Carrey sorprendió con el anuncio de su retiro de la actuación. El artista de Hollywood aseguró que ya tenía suficiente con su carrera y reveló que ama su “vida espiritual”.

Según contó en una entrevista con el programa estadounidense Access Hollywood, al finalizar todos los compromisos con el film de “Sonic” se alejaría un tiempo del cine y la televisión. “Bueno, me retiro. Si, probablemente. Estoy siendo bastante serio”, reveló.

Carrey como el villano en "Sonic ".

Y enumeró cuáles son los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión: “Me gusta mi vida tranquila, y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo, amo mi vida espiritual, y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. ¡Yo soy suficiente!”.

Sin embargo, el artista, quien criticó a Will Smith por su cachetazo a Chris Rock en los Oscar, confesó cuál sería la condición para no abandonar su carrera y protagonizar una nueva entrega de “Ace Ventura”. La recordada película fue un éxito a mediados de la década del ‘90 cuando se estrenó la primera y segunda parte de la saga.

Jim Carrey interpretó al dectective Ace Ventura en 1994 y 1995 Foto: Web

Jim Carrey haría “Ace Ventura 3″ si la dirige Christopher Nolan

“Creo que después del hecho, cuando han pasado muchos años, a menos que una persona genial, un director o un autor venga a mi con una visión completamente nueva...”, comenzó Jim Carrey en diálogo con E! News. Y en ese sentido soló: “Ya sabes, si Christopher Nolan viniera a mí y me dijera: Quiero hacer que Ace Ventura sea real y quiero hacer algo, algo más interesante… Entonces podría escuchar”.

Christopher Nolan dirigió películas como "Batman, el caballero de la noche" y "El origen" (AP)

De todas formas consideró: “En su mayor parte, después de cierto tiempo, no hay una sola célula en tu cuerpo que sea esa persona. Así que terminas simplemente imitando lo que hacías en los viejos tiempos y la inspiración original no está ahí”.