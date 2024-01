Javier Milei reveló detalles de su intimidad con Fátima Florez y le dedicó un picante piropo

Javier Milei hace un mes se convirtió en el Presidente de la Nación Argentina, pero antes de la asunción, a mediados de 2023, el líder de la Libertad Avanza confirmó su relación amorosa con la humorista y actriz, Fátima Florez. Desde entonces, la pareja se volvió viral y todo sobre ellos causó furor en las redes.

Desde que comenzaron su relación atravesaron muchos momentos que las redes sociales calificaron cómo polémicos. Teniendo en cuenta que la humorista publicó fotos de la intimidad de la pareja, besos apasionados en público, entre otros. Además, se suelen mostrar buenos compañeros en los momentos importantes del otro.

Javier Milei y Fatima Flórez. (Foto: AP/Rodrigo Abd) Foto: Rodrigo Abd

Suele pasar que cada vez que Javier realiza una entrevista, además de preguntarle sobre cuestiones políticas, recibe varias preguntas sobre su reciente relación. En esta oportunidad, habló con Radio La Red y se expresó: “ella es una profesional impresionante”. Para justificar sus dichos, Milei decidió contar un hecho de la intimidad con Fátima.

Javier Milei y Fátima Florez. (Instagram Fátima Florez)

Él explicó: “un día yo estaba en el Congreso y las sesiones son largas. Entonces, le digo a Fátima que voy a ir, pero que piense que de repente termino a cualquier hora. Ese día terminamos temprano, a las 3:30 de la madrugada, y me fui a la casa de Fátima. Cuando llego, estaba toda transpirada, estaba hecha sopa porque estaba haciendo fierros. Mientras me esperaba hizo tres horas de gimnasio. Tiene un nivel de profesionalismo. No es que ese éxito salió de un repollo”.

Javier Milei habló sobre la carrera internacional de Fátima Florez

Luego se refirió a la carrera profesional de su pareja, teniendo en cuenta que el periodista mencionó que Fátima está convocada para estar en Estados Unidos. Javier confesó: “ella tiene ofertas de Estados Unidos y Europa. Es más, yo creo que en algunas plazas de Estados Unidos está en condiciones de hacer alto batacazo. Yo he visto espectáculos en Las Vegas y el de ella está a ese nivel”.

Por último, el Presidente entre risas agregó un comentario sobre el aspecto de Fátima y dijo: “no es solo que es muy buena, está muy buena. Yo soy el novio”.