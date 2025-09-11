Internaron de urgencia a Peluca Brusca, el ex de Laurita Fernández: cómo está de salud

Peluca Brusca no está pasando por una etapa sencilla en su vida personal ni profesional. Tras la reciente separación de Laurita Fernández, con todo lo que implicó esa ruptura mediática, también tuvo que soportar rumores que lo incomodaron, ya que se llegó a especular con que dejaría su lugar en El Nueve para coincidir nuevamente con su ex.

Como si eso no fuera suficiente, en medio de este panorama ahora se sumó una nueva preocupación relacionada con su salud, lo que agrava aún más el difícil momento que atraviesa.

Laurita Fernández y Peluca están separados: “No quiere seguir”

Se supo que debió ser internado y la noticia encendió las alarmas entre sus seguidores. En ese contexto, Juan Etchegoyen logró comunicarse con él y brindó detalles sobre lo sucedido. “Hace unos días tuvo unos problemas de salud… y lo primero que quiero contar es que está bien Peluca”, aseguró el periodista.

Cómo está de salud Peluca Brusca, el ex de Laurita Fernández

Luego, en Mitre Live, el periodista agregó más información sobre el cuadro: “Pero tuvo que ser internado de urgencia, y me dice: ‘Tuve un cólico renal hace dos meses, no pude despedirlo, entonces mi urólogo de toda la vida decidió pulverizarlo’”.

En su charla, Peluca continuó relatando con detalle lo que atravesó en los últimos días: “Me lo hicieron hace 10 días pero me dejaron un catéter para liberar todo lo que se me había pulverizado, y hoy me sacaron el catéter. Por ahora estoy bien, ya me vine al canal, porque amamos hacer Bienvenidos a ganar”. Con esas palabras dejó en claro que, a pesar de la internación y del malestar físico, su prioridad sigue siendo el trabajo y el compromiso con el programa.

Laurita Fernández y “Peluca” Brusca

Después fue nuevamente Juan Etchegoyen quien tomó la posta y aclaró algunos puntos para frenar especulaciones: “Se armó revuelo cuando lo vieron porque lo relacionan a Laurita… pero está bien, fue algo programado, pero fue internado de urgencia por este problema que viene acarreando desde hace dos meses”.

De esta forma, Peluca Brusca dejó en claro que, a pesar del difícil momento de salud que le tocó atravesar, se encuentra recuperado y con ánimos de seguir adelante. Si bien la internación de urgencia generó preocupación, él mismo se ocupó de transmitir tranquilidad a sus seguidores y colegas, reafirmando que su energía está puesta en el trabajo y en el día a día frente a las cámaras.