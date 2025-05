Laurita Fernández y Peluca están separados: “No quiere seguir”

Laurita Fernández es de las bailarinas y artistas más queridas en la industria de entretenimiento argentina. Su participación en algunos programas como Showmatch: Bailando por un sueño (eltrece) y Cantando por un sueño 2020 (eltrece) la han catapultado hacia el estrellato.

Laurita y su novio, estarían pensando ampliar la familia.

Ese contacto con la fama la llevó a conocer a diferentes personajes, como al Peluca Brusca, quien logró conquistarla durante su tiempo en el programa “Bienvenidos a Bordo” (2022) y consolidar uno de los romances más queridos entre los argentinos.

“Nos complementamos muy bien porque lo que yo hago muy mal, como cocinar o las compras, él lo hace fantástico. Yo soy muy ordenada y eso está bueno. Podría decir que la contra es que compartimos horarios muy distintos”, destacó Laurita Fernández durante una entrevista en el programa “Cortá por Lozano” (América TV).

La pareja gozaba de tal grado de conexión que comenzaron a convivir el año pasado. Sin embargo, tal parece que eso no habría sido suficiente, dado que desde los medios de comunicación confirmaron la separación de la pareja a tres años de estar juntos.

Los detalles de la separación de Laurita Fernández y el Peluca

La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa en LAM, quien aseveró que Laurita fue quien tomó la decisión de separarse por “falta de amor”. “Ella le dijo ‘a partir de hoy quiero estar sola, se terminó, ella lo dejó, se terminó el amor, chau‘“, contó el comunicador.

Seguidamente, Pepe Ochoa reveló que la pareja no se encontraba en crisis, por lo que el productor lo tomó por sorpresa. "Él no se la veía venir. No estaban en crisis, ella le dijo que quería estar sola", sumó el panelista de LAM.

Respecto a cómo manejaría la situación con su ahora expareja, quien es productor ejecutivo de su programa, Ochoa aseguró que no la afectaría, dado que no es la primera vez que termina con una persona vinculada con su trabajo. “El gran problema es que es el productor ejecutivo de su programa, laburan codo a codo, se tiene que ver todos los días”; reflexionó Pepe, a lo que agregó: ”No es la primera vez esto de separarse con alguien que trabaja. Ella tiene ‘cancha’ para estas situaciones y contó que le gustaría estar sola”.