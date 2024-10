Laurita Fernández reveló un íntimo detalle de su vida privada en pareja: “Es inevitable que haga ruido...”.

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca confirmaron su romance en octubre de 2022, por lo que, luego de consolidarse como pareja, tomaron una decisión romántica: mudarse juntos.

En un mano a mano junto a Vero Lozano, la bailarina compartió secretos de su relación con el productor.

Así es la convivencia entre la bailarina y el productor

Laurita y su novio.

“Es la primera vez que convivimos y, hasta ahora, viene saliendo todo bien. Él es el pastelero y cocinero de la casa. Se encarga de todo: de las compras también. Obviamente, compartimos los gastos, pero él va al supermercado y se ocupa de todo. Yo soy un desastre”, explicó la actriz.

En cuanto a los pros y contras, la bailarina reflexionó y comentó lo siguiente: “Nos complementamos muy bien porque lo que yo hago mal, como cocinar o hacer las compras, él lo hace excelente. Yo soy muy ordenada, y eso está bueno. Podría decir que la contra es que tenemos horarios muy distintos”.

Aun así, reveló que hay algo en particular que no comparten: “Tengo la suerte de no compartir baño, así que no me puedo quejar. Eso siempre es un tema”.

Además, admitió que las diferencias en sus rutinas generan algunos roces: “Como tenemos horarios diferentes, él se levanta muy temprano y es inevitable que haga ruido. Yo llego tarde y, para cuando llego, él ya está por irse a dormir”.

“Cuando no tengo funciones de teatro, es el plan ideal”, añadió. Además, reveló cuáles son sus actividades favoritas: “Nos encanta salir a caminar, podríamos hacerlo durante horas. A los dos nos gusta la vida sana, y sacar a pasear a Miel, nuestra perra, es algo muy lindo. Después, disfrutamos viendo tele juntos y vemos mucha”.

Laurita y su novio.

“Nos llevamos muy bien trabajando juntos. Él siempre está en mi ‘cucaracha’ (el auricular), y en ese ámbito seguimos siendo los mismos de antes de ser novios. Nos conocimos trabajando y, al principio, me daba miedo que nuestra confianza cruzara ciertos límites”, indicó, muy enamorada.

“Cuando el programa sale bien, todo va de maravillas, pero el problema surge cuando hay que hacer cambios. Yo lo escucho mucho y aprendo de él, pero, como en todo, también hemos tenido nuestros momentos”, concluyó Laurita.