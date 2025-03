Habló por primera vez Rogelio Nores, el amigo argentino de Liam Payne: “Tuvo diez años difíciles...”

El 16 de octubre de 2024, la industria musical perdió a uno de sus integrantes. Se trata de Liam Payne, el cantautor y exintegrante de One Direction que falleció tras caer del bancón de su habitación en el hotel CasaSur Palermo.

“Pudimos vivir juntos nuestros sueños más locos y guardaré para siempre cada momento que pasamos juntos. El vínculo y la amistad que teníamos no se dan a menudo en la vida. Me siento muy afortunado de haberte podido ver recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme y abrazarte esa noche, te estaría diciendo adiós para siempre. Es desgarrador. Mi amor y mis condolencias para Geoff, Karen, Ruth, Nicola y, por supuesto, su hijo Bear. Gracias por todo, Payno. Te quiero, hermano", aseveró Niall Horan, exintegrande de One Direction, en su descargo.

Ahora bien, en marzo se cumplen cinco años de su trágica muerte y la investigación aún sigue en curso. En las últimas horas, la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sobreseyó a tres sospechosos en la causa. Entre ellos se encuentra Rogelio Nores, el amigo argentino del cantante, quien decidió romper el silencio y hablar sobre lo sucedido aquella tarde de octubre.

Qué dijo Rogelio Nores sobre Liam Payne

El empresario habló sobre el caso del británico en TN. Allí, reveló que los padres de Liam Payne estuvieron de acuerdo con la decisión de su sobreseimiento en la investigación. Incluso, recibió apoyo por parte de ellos durante estos meses “Desde la familia nos escribieron. Ellos aceptan y coinciden con el fallo de la Cámara. Durante todo este proceso, recibí más apoyo de la familia de Liam de lo que la gente imagina”, aseveró Nores.

El argentino sentenció que el cantante tenía un problema con las sustancias desde hacía una década y que él intentó de múltiples formas de ayudarlo, sin éxito alguno. "No era un problema reciente. Liam tuvo diez años difíciles con este tema. Como amigo, hacía lo que podía. Hablamos muchas veces con su padre, yo viví en su casa dos meses y medio, todos intentamos ayudarlo. Pero, al final del día, era una decisión de él”, destacó.

Finalmente, Rogelio Nores recalcó que Liam solía pedirle a miles de personas por drogas cuando estaba con sustancias. Incluso, le llegó a pedir a él durante su tiempo en Argentina, pero él se habría negado. “Cuando estaba así, Liam le pedía droga a 40 millones de personas. A mí me pidió, pero no le di. Nunca probé drogas. Pero consiguió... Están las filmaciones de las cámaras del hotel”, agregó.