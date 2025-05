La fortuna que dejó Liam Payne y por qué su hijo no puede acceder a su herencia.

Liam Payne, exintegrante de la icónica banda One Direction, perdió la vida el 16 de octubre de 2024 en un trágico accidente ocurrido en Buenos Aires. El cantante británico, de 31 años, se encontraba en la ciudad para asistir al show de su antiguo compañero Niall Horan en el Movistar Arena. De acuerdo con fuentes policiales, el fatal desenlace se produjo tras una caída desde el balcón de un hotel en el barrio porteño de Palermo. Con una carrera marcada por el éxito y una fortuna acumulada a lo largo de los años, en los últimos días trascendió información sobre el destino de sus bienes.

Desde su formación con 1D, la banda se convirtió en un fenómeno musical a nivel mundial, generando ingresos multimillonarios hasta que decidieron tomar un receso indefinido en 2015. A partir de entonces, Payne se enfocó en su carrera como solista, donde también logró conquistar al público con su carisma y talento, acumulando una importante fortuna.

ARCHIVO - Una fotografía del excantante de One Direction, Liam Payne, rodeada de flores y velas mientras sus fanáticos se reúnen afuera del hotel donde fue encontrado muerto después de caer desde un balcón en Buenos Aires, Argentina, el 17 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Según informaron los medios británicos The Sun y MailOnline, el cantante dejó una herencia estimada en 28,5 millones de libras esterlinas, cifra que se redujo a 24,2 millones luego de pagar deudas y gastos asociados.

No obstante, la distribución de su fortuna presenta algunas complicaciones. Dado que Liam Payne falleció a una edad temprana y no dejó un testamento redactado, será la justicia británica la que se encargue de decidir cómo se repartirán sus bienes. De acuerdo con las leyes de sucesión del Reino Unido, cuando una persona muere intestada —es decir, sin dejar instrucciones legales—, su patrimonio se distribuye entre los herederos legales. En este contexto, su hijo Bear, de ocho años, se perfila como el principal beneficiario del legado del artista.

El motivo por el que su hijo no puede acceder a la herencia de Liam Payne

Dado que Bear es todavía un menor de edad y hasta que se resuelva formalmente el destino de la herencia, el tribunal decidió que la administración del patrimonio quedara en manos de Cheryl, madre del niño, junto al abogado especializado en la industria musical Richard Bray.

En situaciones como esta, es habitual que los fondos se resguarden en un fideicomiso hasta que el heredero alcance la mayoría de edad. En sus redes sociales, Cheryl compartió su tristeza por la muerte del ex integrante de One Direction y también manifestó su inquietud por el porvenir de su hijo: “Liam no solo era una estrella del pop, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo”, escribió.

Bear, el hijo de Liam Payne.

Kate Cassidy, quien era la pareja de Liam Payne al momento de su fallecimiento, no tiene derecho legal a recibir parte de su herencia, ya que no estaban casados ni existía ningún acuerdo formal que la beneficiara. Aunque algunos especialistas en derecho sucesorio señalaron que podría recurrir a la justicia para pedir una “provisión financiera razonable”, argumentando que el artista cubría sus gastos habituales, fuentes citadas por Page Six indicaron que la influencer no tiene planes de iniciar ningún tipo de reclamo.