Gran Hermano 2025: la familia de Martina reveló por qué no le contaron que se murió su abuela

Gran Hermano 2025 no solo es un espacio de estrategias y alianzas. También es un enorme desafío personal marcado por el aislamiento de lo que sucede fuera de la casa. Una de las personas afectadas por esto fue Martina, a quien se le murió su abuela durante la competencia y la familia se resistió a comunicárselo.

Martina de "Gran Hermano" no sabe que su abuela falleció porque la familia decidió no avisarle (Captura de pantalla)

“La abuela de una de las participantes falleció, estaba presente en la tribuna, y no le avisaron (...) Más allá de lo que digan los chicos, es una decisión de la familia. La familia dice que no hay nada que hacer“, anunció Ángel de Brito.

Ahora bien, la decisión de la familia generó intensos debates en redes sociales, sobre todo porque Martina la ha mencionado en los últimos programas. Esto llevó a la familia a romper el silencio y explicar las razones detrás de su decisión.

Por qué la familia no le contaron a Martina sobre la muerte de su abuela

La familia presentó su postura en LAM, cuando se debatía sobre el saludo que le brindó Martina a su abuela en la casa. Al consultarles al respeto, sentenciaron que no querían hablar del tema dado que era una decisión familiar. “De eso no vamos a hablar porque es una decisión familiar y decidimos no exponer eso. Fue familiar”, dijeron sin tapujos.

Cuando el notero insistió más sobre el tema, la familia aseguró que le dirían cuando saliese del programa, por lo que no tomará en cuenta las críticas recibidas en redes sociales. "Cuando salga le contaremos (...) Son temas específicos que lo sabemos nosotros. Que la gente hable lo que quiera hablar, nosotros sabemos lo que somos como familia, como personas... nosotros estamos súper tranquilos con la decisión“, aseveraron.

¿Martina estaría de acuerdo con la decisión de la familia?

Finalmente, al culminar la nota, Ángel de Brito reveló que la participante le habría dicho a la producción del programa que le avisaran en caso de que falleciese alguien importante de su familia, aumentando las críticas. “La producción de Gran Hermano me dice que antes de entrar a ellos le preguntan qué hacer en estos caso… pero Martina puso que le avisen en caso de la muerte de sus padres o hermanos. Pero la familia no quiere decirle, porque dicen que si ella se entera, se va y abandona el juego", detalló el conductor en LAM.