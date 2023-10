Graciela Alfano reveló detalles de cómo comenzó su romance con Diego Maradona: “El vino muy...”

Graciela Alfano es una de las famosas con mayor trayectoria en los medios de comunicación y la actuación. Hoy se encuentra más alejada de las cámaras y la exposición, pero debes en cuando aparece en las redes sociales para interactuar con sus seguidores.

Esta vez la famosa estuvo de invitada al programa PH, Podemos Hablar junto a Andrea Rincón, Belén Francese, Sol Pérez y Sofía “Jujuy” Jiménez. Por lo que la actriz aprovechó una de las consignas características del ciclo televisivo para contar una anécdota.

Graciela Alfano contó cómo comenzó su relación con Diego Maradona Foto: Instagram/@iconoalfano

En este caso bajo el tema “¡Tragame Tierra!” contó como fue el momento en el que entrevistó a Diego Armando Maradona en el programa “Periscopio” que conducía en ese entonces.

Cómo nació el romance entre Diego Maradona y Graciela Alfano

“La productora se hizo pasar por mí y se lo levantó mal, ‘vení al programa y después vamos a otro lado’, le dijo”, sostuvo Graciela al contar el momento en que la productora con la que trabajaba se hizo pasar por ella.

“¿Pero le dijo ‘soy Graciela Alfano?’” preguntó Andy Kusnetzoff a la actriz con sorpresa. A lo que la exvedette respondió: “Sí, no sé el contenido de esa conversación, pero debe haber sido muy hot porque Diego vino muy hot y me tiró onda todo el programa”.

Sin entender cómo fue la conversación entre la producción y el futbolista, la actriz se fue a su casa cuando terminó la grabación del programa, pero Maradona la siguió. “Me llaman de abajo y me dicen ‘señora, está el señor Maradona’. Tenía un oso gigante que decía ‘te amo’. Yo ya me había bañado, estaba en chancletas, en una joggineta horrenda. Bajo y le digo ‘Diego, ¿qué querés?’” relató la famosa.

Por lo que Maradona contestó: “Quiero lo que hablamos”. Al no entender a que se refería, Alfano sostuvo: “Es ahí donde empieza el cuento que fuimos a hablar a la plaza San Martín hasta la 5:45″.