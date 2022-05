Este último fin de semana, Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas estuvieron en Salta en el marco de la gira nacional de la obra “Una semana nada más”. Durante su estadía en el hotel, los actores fueron esperados por la prensa local para enviar una serie de saludos, pero la pareja protagonizó un duro momento frente a las cámaras.

Luego de los saludos, una periodista del medio salteño “Sector Vip” les hizo una pregunta muy personal que despertó la furia de los protagonistas. “¿Cuándo van a ser papás? ¿Están buscando..?”, quiso saber y se generó un muy mal momento.

Al escuchar la inquietud, Gimena no puedo evitar reaccionar con un gesto de sorpresa y luego salió de cámara para hablar con la gente de su producción. Por su parte, Nico quiso terminar la nota y Rojas manifestó atónito: “Qué pregunta íntima”.

Las expresiones de la pareja no tardaron en hacer eco en todos los programas de la farándula argentina y en las últimas horas, la actriz habló de su sobresalto. Como invitada en “LAM”, para despedirse del programa diferenció la actitud de los periodistas que trabajan bien y los que no.

Gimena Accardi con Ángel de Brito en "LAM" Foto: Gentileza LAM

“Me gusta venir a la tele y dar notas... Que se repita cuando quiran”, aseguró Accardi antes del final del programa. Y remarcó: “Siempre contesto lo que me preguntan, con buena intención, con amor, con buena leche y con periodistas que no te engañan, te llevan a una nota y te hacen hablar”.

Gimena Accardi habló de su relación con la China Suárez: “No somos amigas, pero la quiero mucho”

Accardi compartió elenco con la China Suárez en “Casi Ángeles”, después de varios años trabajando juntas supieron cosechar una buena amistad. Luego con los años y otras circunstancias de la vida se distanciaron, pero nunca perdieron su relación cordial.

Gimena Accardi con la China Suáres Foto: web

En ese sentido, la ex protagonista de “Separadas” confesó: “Estamos bien. No reconstruimos la amistad que teníamos, éramos hermanas, literal, pero esta todo bien. Todos nos llevamos bien con todos, pero en su momento con la China éramos muy amigas”.