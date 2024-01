Furia de Gran Hermano 2024 rompió en llanto y reveló su dura historia de vida: “No tenía para comer”

Gran Hermano 2024 sorprende todos los días con sus nuevos desafíos y estrategias que ponen en juego a los 16 participantes que quedan dentro del reality. No hay dudas que Juliana “Furia” es una de las personalidades más importantes y llamativas del programa.

A lo largo de las semanas, Furia supo demostrar su carácter y juego dentro del reality, hay veces que se ganó el cariño y otras que logró ser “odiada” por sus enfrentamientos. Sin embargo, es una de las favoritas del público por su constante generación de contenido.

Furia tiene un fuerte carácter y un sentido del humor particular, ya que no tiene problemas en hacer chistes o decir lo qué piensa. Pero también sostuvo en varias oportunidades que su vida no fue fácil por eso actúa de esa manera.

Furia de Gran Hermano 2024 es una de las favoritas del público.

Furia de Gran Hermano se quebró al aire y contó detalles de su fuerte historia de vida

Furia siempre fue sincera y reveló que tuvo muchas adversidades en su vida, por lo que tuvo que remarla mucho para salir adelante y que, además, estaba sola, ya que no tenía vínculo con sus hermanos en ese momento. “No tenía para comer porque tenía que pagar cosas de mi papá. Yo comía arroz y huevo, comía mucho arroz. Un día me puse remal y les dije a mis compañeros: ‘No tengo comida para competir, quiero competir y no puedo’”, expresó Furia en una charla en la madrugada con Lucía.

“Siempre seguí entrenando. Estaba pasando un momento re de mierd*. Mis hermanos no me hablaban. Me re enojé porque dije ‘¿por qué tengo que pasar por esto, por qué la vida me castiga?’”, comentó Furia, entre lágrimas, en relación a que las competencias y entrenamiento le daban fuerzas para seguir.

Luego reflexionó sobre su participación en el reality. “Yo no puedo creer que estoy acá, que es un lugar re caro. Tengo una pileta a disposición, tengo un gimnasio entero. Y eso sale oro”, contó Furia.

“Hay gente que no valora, como hace la vieja de mierd* esta. Y eso no me gusta”, concluyó la participante dejando una indirecta para Virginia, la última participante en ingresar.