Sin dudas, han sido días muy movilizantes para Flor de la V. Durante los Martín Fierro de la Moda recibió el premio a Mejor conductora de TV y se mostró muy conmovida en su discurso. La emoción volvió a hacerse presente al inicio de Intrusos, donde se tomó un momento para hablar de su marido y agradecerle por todos estos años a su lado.

El trasfondo de la emoción de Flor de la V tiene un motivo. Tal como explicó la conductora de televisión, este Martín Fierro significó algo muy especial para ella. “Es un premio muy importante porque la moda es algo que atraviesa mi vida y cuando yo hablo de moda, hablo de mi familia, hablo de costureras. Mi mamá era modista y a los 8 años por primera vez... Mi mamá murió cuando yo tenía 2 años. Había una máquina Singer que ella usaba y a los 8 años yo abrí esa máquina y la enhebré por primera vez. A partir de ese momento, esa máquina cambió mi vida para siempre, esa máquina fue como un faro”, reveló emocionada.

Flor de la V se largó a llorar al hablar de su marido y sus hijos: “Después de 25 años, no es fácil” Foto: Instagram

“Yo era una niña trans... En ese momento no sabía que yo era una niña trans y vivía en un mundo que me decía que lo que yo hacía estaba mal. Esa máquina de coser era mi escape. Era mi lugar. Era mi mundo donde empecé a construir y soñar con una vida donde yo podía pertenecer y así fue”, señaló.

“A los 17 años me fui de mi casa con un vestido -porque un vestido en ese momento era una gran declaración política, era enfrentar un mundo que me decía que lo que yo hacía estaba mal- y con 100 pesos en la cartera. Dije: ‘yo le voy a demostrar a todo el mundo que están equivocados, que mi identidad no tiene absolutamente nada de malo y acá estoy’. Pasaron muchísimos años. Yo quiero agradecerle profundamente a Jorge Ibáñez que fue mi hermano, que fue mi amigo, que fue la persona que me enseñó todo lo que sé”, compartió Flor.

Luego, por supuesto le agradeció a su marido y a sus hijos, y remarcó que sin su familia no hubiese podido lograr tantas cosas.

La emoción de Flor de la V al hablar de su marido en Intrusos

Al comenzar su programa, Flor de la V volvió a hablar acerca de esta noche tan movilizante. “Esas cosas me emocionan. Esa máquina de coser me dio todo, porque me dio esperanza. Trataba de acordarme, nombré a mi madre, era costurera. Y es muy poderoso. Era nuestra fuente de familia, para llenar la heladera”, contó.

“Era libertad. Traté de coser un futuro para mí. Volví a mis 17 años, nunca me imaginé que eso me iba a dar lo más hermoso, mi familia”, sostuvo. “Mis hijos estaban grabando mi discurso. Cuando lo vi, no podía parar de llorar”. confesó.

Isabella, la hija de Flor de la V causa sensación en las redes sociales por su buen gusto por la moda a la hora de elegir sus outfits. Foto: Flor de la V

Por último enfatizó en la importancia de su esposo durante todo el tiempo que llevan juntos. “Siento que no les agradecí lo suficiente a ellos. A mis hijos y a mi marido, que me acompaña desde hace 25 años. Pablo, no podría haberlo hecho sin vos”, dijo visiblemente conmovida.