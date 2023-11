Hasta las lágrimas: Flor de la V se quebró tras revelar el pedido que le hizo su hija de 12 años.

Desde que se conoció la noticia del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Catherine Fulop no para de compartir su felicidad en los programas a los que asiste. Tras la pedida de mano del futbolista a la cantante, quien también se mostró muy emocionada y al borde las lágrimas, fue Flor de la V.

Luego de despedir a la madre de Oriana, la conductora se tomó unos minutos para hablar con la audiencia y explicar el porqué de sus lágrimas.

“Estoy sensible, porque los hijos crecen y vas compartiendo otras cosas”, empezó contando la conductora.

“Ayer vino conmigo mi hija a la cama, cuando yo estaba escribiendo mi columna para Página 12 y tuvimos una charla hermosa, muy profunda.”

Flor de la V y su hija

El pedido que la hija de Flor de la V le hizo

En esa conversación, la conductora contó que su hija le pidió comenzar a bordar junto a ella. “´Quiero bordar porque necesito compartir tiempo con vos, quiero charlar´, me dijo”, explicó Flor de la V sobre el pedido de su hija Isabela.

“Lo cuento con mucha emoción, porque con esta vorágine que vivimos en la televisión, con el trabajo, poder encontrar estos momentos para conectar con tus hijos me parece hermoso”, siguió explicando la conductora muy emocionada.

“A nosotras nos encanta bordar, es algo que hacía mi familia, es algo que hizo mi madre, es algo que se ve que lo hicimos durante muchísimo tiempo y que a nosotras nos conectaba con algo hermoso. Y que ella me lo haya vuelto a pedir es algo que me produce muchísima emoción”.

La conductora cerró su discurso pidiendo disculpas por la emoción y explicó que su vínculo íntimo de amistad que sostiene con Catherine Flop y sus hijas, la sensibilizó.

“Perdón que me sensibilicé, pero me está pasando eso. Es un hermoso momento. Aparte es difícil maternar, es muy difícil. Porque no existe una escuela de padres y uno está pensando todo el tiempo si haces las cosas bien, si haces las cosas mal”, concluyó Flor de la V.