Floppy Tesouro apuntó contra Flavio Mendoza, luego de que criticara a su hija: “Estuvo fuera de lugar”

Floppy Tesouro es una de las famosas argentinas que está muy presente en las redes sociales, desde allí comparte con sus millones de seguidores todo lo relacionado a su vida como son sus viajes, entrenamientos y los momentos con su hija.

Hace unos días, la modelo causó repercusiones en las redes sociales, en especial en X (anteriormente Twitter), porque apareció en el “Bailando 2023″ junto a su hija Moorea, quien fue protagonista de un intercambio con Marcelo Tinelli que generó polémica.

Frente a esta situación, fue Flavio Mendoza quien opinó sobre cómo le contestó la hija de la famosa al conductor. Lo cierto es que Moorea le dijo “pelotudo” a Marcelo Tinelli y fue eso lo que provocó que rápidamente se vuelva tendencia en las redes sociales.

El bailarín sostuvo “es lamentable permitir que un niño de 6 años hable de esta manera en la televisión. No es divertido. Cada uno cría y educa como puede, pero esto no me parece apropiado”.

La fuerte respuesta de Floppy Tesouro a Flavio Mendoza, luego de que cuestionara su maternidad

Floppy fue consultada por un movilero de Instrusos y fue contundente con su opinión: “¿Qué me pareció lo que dijo? Mal. No se juzga la maternidad de nadie y mucho menos se puede juzgar a un niño de 7 años. Me llamó mucho la atención de Flavio porque él me conoce y conoce a mi familia. Él sabe que somos gente con valores y respeto”.

Luego, agregó: “A mí si no me preguntan por el tema nunca le hubiera respondido porque no son mis formas. No soy de confrontar. Moorea es mi hija y yo soy su mamá. Me jode, obvio”.

“En ningún lado iba a salir a contestar porque yo no soy así. A mí me parece que estuvo fuera de lugar, ni al hijo, ni la paternidad de él. ¿Quién soy yo para criticar algo? Por más que sea un hecho público, es una nena de 7 años y yo soy su mamá. Él me conoce”, contestó molesta por los dichos del famoso.