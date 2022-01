El positivo de coronavirus de Lionel Messi llevó a que todos los ojos estuvieran puestos en sus contactos estrechos. Después de ver imágenes del crack argentino festejando en Navidad y días posteriores, se viralizó una foto con Fer Palacio, el DJ que tocó en una fiesta que estuvo el 10 durante la Nochebuena.

En ese marco, una lluvia de críticas cayeron sobre el DJ producto de que estuvo en los Coscu Awards, la celebración que realizó el streamer en una entrega de premios a los mejores creadores de contenido de la plataforma Twitch, en donde se produjo una serie de contagios, como viene sucediendo a nivel país.

Fer Palacio acusado de contagiar a Messi publicó su pcr negativo / Gentileza

El DJ fue apuntado como “quien contagio a Messi”, por lo que decidió salir a grabar un video en sus redes sociales para explicar que no tuvo injerencia en el contagio del crack de la selección argentina.

“Gente, cómo andan. Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid. Me relacionan diciendo que yo lo contagié. Me han llevado a poner asesino. Tengo un montón de mensajes privados muy mala onda. Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo Covid. Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso”, expresó en un video.

El positivo de coronavirus de Lionel Messi

Lionel Messi dio positivo en coronavirus después de una prueba de PCR que se hizo en la previa de su regreso a Francia. El deportista había venido al país para pasar las fiestas junto a su familia en Rosario.

Según informó el PSG en un comunicado, el jugador se encuentra asintomático y está aislado en su Rosario natal, junto a su familia. De hecho, no pudo viajar nuevamente a París como si lo hicieron Ángel Di María y Leandro Paredes. Además, hay cuatro casos confirmados en total dentro del club.