Facundo Ambrosioni, expareja de Morena Rial, rompió el silencio sobre su maternidad: “Nadie le prohibió”

Morena Rial sigue sumando controversias en los medios de comunicación. A semanas de haber quedado liberada, apuntó contra Facundo Ambrosioni, su expareja y padre de su primer hijo, por la forma en cómo la ha separado de su pequeño.

“Lo respeto, es el padre de mi hijo, pero hay formas y formas de hacer las cosas. Empecemos por el hecho de que a mi hijo lo mantiene mi papá. Él será el padre, pero le pagan todo. Además, le llenan mucho la cabeza a Fran, cosa que yo no haría. Le hace daño al nene, no a mí (...) "Cuando llamo a Francesco, le quiere sacar el celular para que no hable conmigo, el nene llora... yo le pido que no se angustie... pero bueno", sentenció More Rial durante su entrevista con Carmen Barbieri.

Tras hacerse viral su descargo, Facundo decidió romper el silencio y mandarle un mensaje de voz a LAM a través de Pepe Ochoa. Allí, aclaró de qué forma ha criado al pequeño en Córdoba en medio de las controversias con Rial.

Qué dijo Facundo Ambrosioni sobre los dichos de Morena Rial

Facundo Ambrosioni sentenció ante LAM que nunca haría algo para afectar a Francisco, por lo que descartó los dichos de Morena Rial en donde lo acusaba de impedir un contacto con su hijo. “Soy el primero que piensa en él, así que nunca sucedió eso del llamado o le dije cosas, porque no me corresponde y nunca dañaría algo de mi hijo”, destacó.

Seguidamente, determinó que se sintió sorprendido por sus dichos, dado que Rial no ve a su bebé mayor desde principios de diciembre, cuando lo habría dejado esperando. “Me sorprendió un poco, fue en diciembre cuando Fran se quedó esperando, no llegó un mensaje. Me sorprendieron y cada quien sabe cómo es como padre”, recalcó la expareja de More Rial.

“Nunca nadie le dijo que no puede venir o asistir. Al contrario, sería lo mejor para Fran. Tengo hasta los mensajes que dicen las fechas de cuando lo buscó o lo dejó. Así que me quedo tranquilo por cómo soy como padre”, cerró Ambrosioni.