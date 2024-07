Eugenia Tobal hizo una compra online en Shein pero no salió como esperaba

A través de sus redes sociales Eugenia Tobal comparte su día a día con los internautas. Suele subir tips de cocina, rutinas de gym y también trucos caseros. Con miles de seguidores tanto en Instagram como en TikTok, en esta oportunidad la actriz compartió al detalle su experiencia en la compra online en Shein, una popular tienda china.

Shein es una tienda online con base de operaciones en China, aunque también cuenta con almacenes en Estados Unidos y en España que realiza envíos a más de 220 países, entre ellos la Argentina.

Eugenia Tobal enamora en redes. Foto: Gentileza Instagram

Eugenia contó que se decidió a probar suerte dada la cantidad de recomendaciones que vio en TikTok y los buenos precios que ofrecía la plataforma. Lo primero que aclaró fue que su experiencia no fue tan gratificante ni perfecta como se difunde en la red social.

Eugenia Tobal al presentar su nuevo programa

Lo primero que destacó Eugenia es que los productos que recibió no le parecieron fieles a lo que había visto publicados. La rubia mostró cierta desilusión por el tamaño y la calidad de las hebillas y ganchitos que compró para su hija. “Se consiguen en Once”, aclaró.

Eugenia Tobal y su visita a la aduana

Respecto del envío por correo contó que primero tuvo que hacer un pago en el Correo Argentino y finalmente acercarse a la sede de la Aduana, ubicada en Retiro. Al preguntarle al personal de la Aduana los motivos, le explicaron que se trata de azar. “Te toca el botón rojo o te toca el botón verde y eso determina si llega o no a tu casa”. En su caso, no llegó y tuvo que asistir a la oficina para retirar el paquete.

En el posteo que acompañó el video, Tobal se mostró ambivalente: “Empecé quejándome de las cosas y me fueron gustando mientras las veía! Jajaja Lo malo es que no llegó a casa pero después, zafa!. Será que no supe comprar bien y aprovechar las cosas que tienen?? 🤣🤣🤣 no sé... pero quería sacarme la duda de cómo era 🤷🏼‍♀️”. Finalmente, la rubia cerró: “Tal vez intento otra vez”.

Eugenia Tobal y Ema. (Instagram Eugenia Tobal)