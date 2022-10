Estas famosas fueron madres después de los 40 y seguro no lo sabías

Los tiempos han cambiado en todo el mundo y una pareja hoy en día decide agrandar la familia de una manera más analítica y sin que nadie los apure. Es lo que ocurrió con cientos de celebridades en todo el mundo que quisieron ser madres tras cumplir los 40 años y que hoy disfrutan de sus hijos o hijas de una manera más relajada. Pampita, Britney Spears o Nicole Kidman son algunas de las que tomaron esa decisión y que se las puede ver muy felices por estos días.

No cabe dudas que tener un hijo es una gran decisión para una pareja, ya que pasa a ser la prioridad para sus vidas por los cuidados y atención que requiere. Asimismo, muchas personas deciden no tenerlos simplemente porque prefieren darle prioridad a sus carreras o porque no tienen el deseo de ser tres personas, sino ser solo dos, y hoy en día esa postura es habitual y está totalmente aceptada por la sociedad.

5 celebridades que decidieron ser madres después de los 40 años

Pampita

Uno de los casos nacionales más importantes es el de Pampita, quien a sus 43 años fue mamá de Ana junto a Roberto García Moritán en 2021. En aquel momento previo al nacimiento, la conductora afirmó que “quiero el contacto piel a piel, apenas nace, que le den un tiempo al cordón antes de cortarlo. Eso es porque hay un tiempo hasta que toda la sangre pasa de un lado al otro. No quiero que nada se haga a las apuradas y que le demos a ella su tiempo con calidez”.

Ana García Moritán junto a sus papás. Foto: Instagram/robergmoritan

Es más, hace unos días, la también modelo fue caminando hacia el Santuario de la Virgen de Luján con su familia y donde recordó a su hija Blanca, quien murió en Chile el 8 de septiembre de 2012 tras una infección. En un posteo por redes sociales escribió “gracias a todos por esta maravillosa peregrinación. Todo esto fue posible gracias a cada uno de ustedes. La energía conjunta, la ayuda mutua, la paciencia, la generosidad, estuvo en todos los que emprendimos este viaje espiritual esta mañana. Cada uno de esos pequeños gestos entre nosotros nos dieron la fuerza para dar cada paso. Gracias por la valentía y la entrega”.

Madonna

Como una gran cantidad de aspecto, Maddona fue una de las precursoras de haber sido mamá a los 41 años en el 2000, una época en donde casi nadie se animaba por mandatos o miedos a tener un hijo. La cantante tuvo a su segundo hijo biológico, Rocco, que se sumó a los otros cinco que ya tiene la también actriz.

Foto: web.

Nicole Kidman

La actriz tiene cuatro hijos, dos adoptados junto a Tom Cruise y dos niñas que tuvo junto al músico Keith Yrban. Asimismo, a sus 41 años, la actriz tuvo a su primera hija, Sunday Rose, donde aseguró que fue un “milagro” que ocurrió luego de bañarse en las aguas de Kununurra durante un descanso que tuvieron en la película “Australia”, en 2007. “Siete bebés fueron concebidos después de ese filme y todas fuimos a nadar en las cascadas, así que podemos llamarlas ‘las aguas de la fertilidad’”, señaló la actriz.

MAMÁ POR CUATRO. Nicole tiene dos hijos adoptados, una propia y la nueva bebé.

Cameron Díaz

Uno de los casos que tuvo más repercusión fue el de Cameron Díaz, quien a sus 47 años acaba de ser madre junto al músico Benjamin Madden tras haber mantenido el embarazo en secreto. “Nos sentimos muy felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década anunciando el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden”, aseguró.

Y continuó: “Ella ha capturado instantáneamente nuestros corazones y completado nuestra familia. Mientras nos sentimos llenos de alegría de compartir esta noticia, también sentimos un fuerte instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. Así que no estaremos publicando fotos ni compartiremos más detalles, ¡solo el hecho de que ella es realmente hermosa! Algunos incluso dirían que es increíble”.

Cameron Díaz contó cómo se prepara para la menopausia

Britney Spears

La cantante de 41 años acaba de anunciar que está embarazada de su tercer hijo, el primero que tendrá con Sam Asghari. Asimismo, Britney contó que luego de un viaje a Maui comenzó a aumentar de peso y “pensé ‘vaya... ¿qué le ha pasado a mi barriga?’, y mi marido dijo ‘es solo que estás muy llena’, así que me hice un test de embarazo y... bueno... voy a tener un bebé... cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!”.