Juana Repetto no tiene lo que se dice un “bajo perfil”: por su actitud, comentarios polémicos y transparencia suele quedar en el ojo de la tormenta. Pero, hay que decirlo, es de las personas que “no esquiva las balas”. Así las cosas, este miércoles hizo público el verdadero motivo sobre por qué no fue al casamiento de su hermano Bautista Lena.

Lena en el casamiento de su hermana Juana

Si bien no se sabe con certeza cuándo fue la boda, la flamante esposa de Lena, Delfina Villagra, hizo una publicación colaborativa con Bautista este miércoles, en donde habla de lo “transformador” del año que terminó, acompañado con fotos del civil. La pareja, que se formó en 2018, se encuentra de viaje en Portugal.

“Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”, escribió. Sin embargo, las miradas se posaron en la ausencia de Juana Repetto en el evento. Sin vueltas, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto habló del por qué.

“No nos invitaron”

“Ya entendí por qué está todo el país preguntándome. Subieron un posteo divino con un vestido blanco hasta el piso, un casamiento que era un ‘trámite’“, dice con ironía, pero también con indiferencia. Sus dichos parecen dar cuenta de que sí sabía que iban a casarse, pero no que sería algo más formal y hasta con una pequeña celebración.

“No me invitaron, no fuimos mis hijos ni yo porque no nos invitaron al casamiento de hermano”, remata.

Encima del video, escribió: “Ya entendí todo, me mandaron el posteo. Era un trámite al parecer. Pero se ve que na’ que ver. Pero no, no fuimos invitados ni mis hijos ni yo”.

La boda de Bauti Lena y Delfina

Cabe señalar que si bien Bautista la sigue en redes, tanto en su perfil personal como en su cuenta relacionada al bienestar y lifestyle, Juana no lo sigue a él. ¿Estarán peleados los hermanitos?