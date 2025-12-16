Juana Repetto reveló la decisión que deben tomar con Sebastián Graviotto tras separarse: “Pasó de todo...”

Juana Repetto está embarazada de su tercer hijo tras anunciar su separación de Sebastián Graviotto, con quien tuvo a Belisario. Además, es madre de Toribio. La famosa vive momentos de cambios con su familia y comparte su rutina con sus seguidores.

Con los años, la hija de Reina Reech se posicionó como una influencer de maternidad. En su cuenta todos los días relata su rutina, las actividades de sus hijos, y cómo enfrenta su tercer embarazo, ya que se separó de su ex.

Juana Repetto con sus dos primeros hijos.

La famosa abrió la caja de preguntas en sus historias para charlar con sus seguidores y debatir sobre diferentes temáticas. En medio de eso, le preguntaron por su relación con su ex Sebastián Graviotto y si pensaba en casarse.

“¿Te vas a casar con Sebi?“, quiso saber una seguidora. Ante esto, Juana Repetto reveló que está casada oficialmente con su ex, pero que aún no iniciaron los trámites de divorcio.

“Estoy casada con Sebi, pero separada”, respondió la influencer sobre su estado sentimental legal con su ex. Cabe recordar que la famosa quedó embarazada de su tercer hijo después de anunciar su separación, por lo que siguen en contacto por ahora sus dos hijos en común.

Juana Repetto contó el paso que dará con su ex

“Ya encararemos el papelerío, pasó de todo en el medio y me importa nada un papel”, expresó Juana sobre los trámites legales que hay que hacer para firmar el divorcio.

Juana Repetto se mostró en contra de la “cesárea” y generó polémica

Hace unos días, Juana Repetto enfrentó críticas en las redes sociales porque opinó sobre la forma de dar a luz. En ese contexto, la famosa resaltó que ella prefiere tener por parto natural, como tuvo a sus dos hijos, ya que la cesárea le da pánico.

Juana Repetto se mostró en contra de tener a un bebé por cesárea y le llovieron las críticas

“A mí me da mucho miedo la cesárea. A mí me copa parir. Yo elijo tener a mis hijos de forma natural, siempre y cuando se pueda”, expresó la famosa en ese momento.

Sus palabras reciieron críticas porque señaló que para ella era “lamentable” si tuviera que tener por cesárea. Tras la polémica que se armó, aclaró sus dichos.

“Para mí sería lamentable porque yo no quiero, pero ni idea. No romanticemos", comentó Juana.