Embarazada, Calu Rivero habló de su relación con Aíto de la Rúa: “Quién iba a decir que iba a ser el padre de mi hijo”

Desaparecida de las redes sociales durante un tiempo, Calu Rivero sorprendió con la noticia de su embarazo. Primero se confirmó su reencuentro con Aíto de la Rúa y pronto se supo que agrandarán la familia.

La pareja protagonizó un primer amor, pero se separaron y ahora, 13 años después volvieron a apostar por su relación. “Quedamos siempre muy bien. Es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto. Quién me iba a decir que iba a ser el padre de mi hijo o mi hija”, expresó en comunicación con “LAM”.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa en Punta del Este.

Y repasó cómo fue su historia entre idas y vueltas: “Fuimos novios. Nos conocíamos de antes. Nos reencontramos después de 13 años en Uruguay. Belleza, belleza. La vida. Lo que ya está escrito, yo que sé...”. Al mismo tiempo se mostró muy enamorada y feliz por la dulce espera de su primer hijo de quien aún no se conoce el sexo.

En ese sentido, confesó que no le interesa por ahora conocer si tendrá un nene o una nena y explicó: “No importa, mientras sea sano mental, física y espiritualmente, bárbaro”. “Estamos sorprendidos pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende, pero que está escrito”, confesó honesta.

Calu Rivero habló de su alejamiento de las redes

Después de su polémica separación del documentalista ruso Andrey Manirko y de que trascendió la millonaria suma de dinero que habría pedido para sellar su matrimonio la también conocida como Dignity decidió tomarse un tiempo de las redes sociales.

Llamó la atención la desaparición virtual de la joven de 35 años, pero luego volvió para anunciar el lanzamiento de su podcast: “Esto me importa” y posteó en Instagram también su primera foto con el hijo del expresidente Fernando de la Rúa para confirmar su relación.

Calu Rivero está embarazada.

En ese sentido reflexionó: “Yo no ando contando los besos, las cosas. Es como, ¿de dónde salieron estos? Parece que si no hablás en las redes, no existe. De hecho, cuando estuve sin redes era ‘¿dónde estás? ¿qué te pasó?’. No me había pasado nada, estaba viviéndola bárbaro, solo que no lo contaba”.