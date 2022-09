Calu Rivero parafraseó a Rihanna y habló por primera vez de su embarazo: “Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles”

Luego de la cancelación de su casamiento, nada se supo de la vida amorosa de Calu Rivero. Es por eso que la noticia de su embarazo y el reencuentro con Aíto de la Rúa impactó en la farándula argentina.

A los 35 años, Dignity se convertirá en madre por primera vez y si bien aún no circularon fotos del crecimiento de su pancita, ya empezó a experimentar cambios en su cuerpo. Es así que con el correr de las semanas, las actriz modificó su talla en la vestimenta y debió salir a conseguir ropa nueva que le entre y la haga sentir cómoda.

Calu Rivero

Cuando todavía no había hablado acerca de su dulce espera, esta repentina necesidad de conseguir prendas nuevas fue el punta pie ideal para que Calu se exprese en cuanto a las emociones que atraviesa a partir del embarazo.

En un emotivo posteo en las redes sociales expresó: “Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora mismo y no voy a estar avergonzada por eso”, en referencia a una frase de Rihanna. Y siguió: “Que momento ese cuando tu ropa ya no te es tan funcional porque no te entra y no queres salir disfrazada a la calle”.

Se compró ropa para estar cómoda en el embarazo Foto: Instagram/lacalurivero

“Estoy feliz con las prendas que encontré en lo de mi amiga Nadine Zlotogora. Siempre pensó en diseñar prendas para mujeres que jamás renuncian a la comodidad, ni en las texturas, ni los tejidos, ni en nada”, valoró en su reciente posteo de Instagram. En ese sentido cerró: “Sigo encantada con el juego creativo de vestirme, con o sin panza”.

La historia de amor de Calu Rivero y Aíto de la Rúa

La exprotagonista de “Dulce Amor” mantuvo una relación con el hijo del expresidente Fernando de la Rúa en 2008, pero el romance no prosperó. Años después conoció al documentalista ruso Andrey Manirko, con quien existieron versiones de casamiento, pero la relación también llegó a su fin.

No fue sino hasta tres semanas que la artista subió a su perfil una romántica foto con Aíto y confirmó la relación: “Brillar como el sol”, escribió por entonces y no dejó dudas del renacimiento del amor entre los dos.