El tremendo dolor de Silvina Escudero por la pérdida de un ser querido: “En shock”

Silvina Escudero es una bailarina, actriz y vedette argentina que tiene muchos años en los medios de comunicación. Este año viene de vivir momentos complicados con su familia, como es el caso de su hermana de quien se distanció, ya que antes tenían proyectos laborales juntos, y eran inseparables. Sin embargo, con el tiempo se confirmó la pelea entre ellas. Ahora, la famosa vive otro duro momento en su vida.

No solo eso, sino que al comienzo de año, la famosa perdió su embarazo, lo cual fue un terrible golpe para ella después de haber buscado ser madre por mucho tiempo. A esto se sumó el distanciamiento con su hermana, a la que era muy unida y siempre se las veía en proyectos juntas.

Silvina Escudero

Ahora la bailarina dejó un triste mensaje para despedir a un ser querido, lo que le dejó una herida muy grande por su partida. Se trata de Cory, uno de sus mejores amigos, a quien Silvina le dedicó un extenso posteo en redes sociales.

El duro momento de Silvina Escudero por la muerte de un ser querido

“Cory de mi corazón. Aún estoy en shock que ya no estés más en este plano, no puedo creer como pasó todo tan rápido. Me salen solo palabras de agradecimiento. Que buen amigo fuiste”, comenzó su conmovedora publicación la bailarina.

El dolor de Silvina Escudero por la muerte de un ser querido

“Acompañándome en cada tristeza, escribiéndome y siempre dispuesto a ayudar. Atento y amoroso. Ya se te extraña mucho, pero te tengo presente todo el tiempo. Gracias, gracias, gracias por haber sido tan buena persona, tan buen amigo”, agregó en la emotiva publicación Silvina Escudero.

Asimismo, la famosa recordó con cariño cómo fue su amistad: “¡VOLÁ MUY ALTO, CORITA DE MI CORAZÓN! Me dejas una enseñanza más, la vida es hoy y nada tiene más importancia que el amor. Tu Silvita, como me decías vos, nena”.